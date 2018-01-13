建構不對稱戰力國防預算將增至3,800億

外電報導，面對中國大陸軍事威脅不斷升高，以及在國家全力推動國防自主的情況下，台灣的國防預算將在 2025 年提升至 3,800 億台幣。​

路透社日前引述不具名的官員聲明指出，總統蔡英文與國安團隊正著手研擬未來幾年的國防預算，推估至 2025 年時，我國的國防預算將增加至少 20%，也就是 3,800 億台幣。目前台灣每年國防預算約 100 億美金 (約 3300 億台幣)。

增加的國防預算將優先投入新型飛彈、無人飛行載具、電子戰系統、戰鬥機，以及彈道飛彈防禦系統等軍事設備及武器購買或研發。國防部發言人陳中吉證實，蔡英文總統宣示未來每年國防預算支出和前一年相比會有 2% 的成長，國軍也會以國防自主為原則，建立自我防衛武力。

蔡英文在去年出訪南太平洋友邦，過境美國夏威夷時，向美國在台協會 (AIT) 主席莫健承諾未來每年增加 2% 的國防預算，而且必要的時候會動用特別預算來購買武器裝備。

前總統馬英九在競選總統期間，曾承諾當選後國防預算要占國內生產總額 (GDP) 的 3%，但是事實上卻是逐年下降。蔡英文政府上台後，國防預算也未達 GDP 的 3%，比例同樣逐年下降。針對國防預算不斷下降，也導致美國質疑台灣自我防衛的決心，尤其 2018 年實施募兵制後，人員維持費用將占大多數國防預算支出，勢必排擠武器採購與維護費用。有鑑於此，美方不斷呼籲我國提高國防預算。

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