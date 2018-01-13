日職／呂彥青「亂入」新人訓練日媒評價高

▲呂彥青加盟阪神。（圖／取自阪神虎隊官網） ▲呂彥青加盟阪神。（圖／取自阪神虎隊官網）

阪神虎隊台灣左投呂彥青，12 日就參加在甲子園的新人自主練習，即便他是台灣業餘球界第一左投，卻也願意「自主」參加新人訓練，獲得日本媒體高度評價。

跟其他新人不同，呂彥青並未穿著背號衣，所以他在新人訓練第二階段，顯得格外明顯。

「我想趕快習慣日本的生活，要在春訓、球季都可以很適應，所以才參加。」他說。

呂彥青上午 10 點開始在甲子園室內訓練，他進行傳接球、短距離衝刺、通常洋投都在 1 月下旬才來日本，但呂彥青跨完年就馬上到日本練習，跟新人一起練習，也讓球團人員吃驚。

「我還不會說日文，想跟隊友再熟一點，現在多少會用英文溝通，我會加強練習好好學習日文。」呂彥青說。

呂彥青球速最快可達 148 公里，加上變速球、滑球等球路犀利，十分被看好有機會成為阪神的「秘密武器」。



阪神一軍洋將目前有 4 位，Marcos Mateo、Rafael Dolis、Randy Messenger、Wilin Rosario，不過呂彥青之後可望因為 Messenger 變成不佔洋將名額，有更多上場機會。





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