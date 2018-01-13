實體企業融資大變局！

1月12日，中國人民銀行發布2017年社會融資規模數據顯示，自2008年以來，股票融資近10年來首次超過債券資。此外，2017年末，實體融資出現由信貸轉向票據的罕見跡象。21世紀經濟報道記者梳理如下。

一、股票融資超過債券融資

自2008年至2016年，債券融資規模一直超過股票融資。2012年以來，債市融資新增規模占比超股票融資的比例往往多達近10個百分點，2015年最高達14%。

其中，2017年，企業債券凈融資4495億元，同比少2.55萬億元；非金融企業境內股票融資8734億元，同比少3682億元。而在2016年，企業債券凈融資3萬億元，同比多605億元；非金融企業境內股票融資1.24萬億元，同比多4826億元。

直接融資市場逆轉受多方面因素。

從IPO看，2017年滬深股市IPO達到437宗，創出歷史新高，相比2016年的227宗，增長93%，融資規模2351億元，高於2016年的1504億元，增長56%。

普華永道中國內地及香港市場主管合夥人林怡仲表示，受益於國內中小企業持續活躍、加快的新股審批進度、穩定的新股審批數量和發行價格等多個因素，2017年新股數量和融資金額均比上一年大幅增加。鑒於新成立的發審委的上巿審核傾向更為嚴謹、嚴格的趨勢，預期2018年A股IPO仍會保持活躍，但節奏會比2017年有所放緩，預計2018年全年A股IPO為300-350宗，融資規模為1800-2000億元人民幣。

相比之下，債券發行大量取消。根據鵬元評級統計，2017年1-11月，我國債券市場發行取消或失敗的債券共有734只，規模達5879.33億元，期數和規模均遠超去年全年，創下近年來我國債券取消發行的新高，2017年前11月每月取消發行債券規模均在200億元以上。

債市發行取消原因，包括宏觀政策去杠桿，金融機構對債券的需求減少；市場利率整體上行，降低了發行人的融資意願；信用風險事件多發導致市場風險偏好下降。

二、票據融資增長負轉正

2017年12月，新增信貸規模僅為5844億元，大幅低於市場預期，遠低於2016年的9972億元。

華創債券12日發布報告稱，這並不意味著實體經濟的融資需求在12月出現了大幅下降。從2017年的信貸投放總量來看，2017年共新增人民幣貸款13.53萬億元，同比多增8782億元，累計同比增長12.7%，與政府工作報告設定的M2和社融12%的增速目標相比並不低。從信貸結構來看，5844億元的新增信貸規模中，中長期貸款貢獻了5171億元的增量，反映出融資結構依然健康，並未出現萎縮跡象。

其中，12月份的票據融資結束了此前一直負增長的狀態，轉為正增長。2012年以來，每年12月票據融資均為負增長，2016年12月甚至負增長2531億元。2017年12月，票據融資增長1440億元，同比和環比分別多增3970億元和1055億元，與歷史季節性規律相比明顯異常。

票據融資異常可能受兩方面因素影響，一是從銀行資產端，融資需求轉向票據融資。華創債券認為，2017年12月，並非融資需求下滑導致新增信貸不及預期，而是受信貸額度限制，實體融資需求不得不轉向票據融資。這與草根調研了解到的情況也是相一致的，銀行紛紛表示由於今年以來各月信貸投放均較多，臨近年底信貸額度極為緊張，大量融資需求不得不轉向其他渠道或延後至2018年。

另外，從銀行負債端，銀行為解決存款壓力，將部分貸款轉為承兌匯票，增加保證金存款。

三、信托貸款占比達到歷史新高

與委托貸款增速下降相反信托貸款增速上升。

2017年，委托貸款增加7770億元，同比少增1.41萬億元；信托貸款增加2.26萬億元，同比多增1.4萬億元。新增社會融資規模中，新增信托貸款占比高達11.6%，達到有統計數據以來的新高。新增委托貸款占比則從2016年的12.28%大幅度萎縮至4%，創下2004年以來新低。

但這種暴增很難持續。

中金固收認為，12月份委托貸款和信托貸款規模仍然較高，兩者均為四季度以來最高，主因是銀行理財在年末集中沖了一把非標規模。

未來來看，隨著金融監管政策的密集出台，尤其是對通道和非標業務的約束，未來表外委托貸款和信托貸款的增量可能會下滑，融資需求進一步向表內貸款轉移。

本文作者辛繼召，來源於21世紀經濟報道，原文標題《重磅！實體融資大變局：股票10年來首超債券 信托占比創史上新高》。

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