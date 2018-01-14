告別QE時代：短短八天兆美元負殖利率債券轉正

摘要：今年才過兩周，短短八個交易日，全球負殖利率的債券就減少約 1 兆美元，總規模創五個多月新低。本周日本央行和歐洲央行先後傳出讓市場認為可能調整 QE 的信號，似乎印證了全球央行大放水的時代要落幕。

全球央行大放水的時代真的要落幕了。

據彭博統計，今年才過兩周，只用了八個交易日，全球負殖利率的債券就減少了約 1 兆美元，降至 7.3 兆美元，規模創去年 7 月以來新低。

負殖利率債券減少主要源於，市場預期全球央行將要撤除超常規的貨幣寬鬆，全球經濟向好、通膨率會回升。

華爾街見聞此前提到，2016 年 8 月，由於英國央行七年來首次降息、日本央行進一步擴大 QE 購買資產規模等央行行動，全球負殖利率債券規模曾達到 13.4 兆美元，約等於全球經濟的四分之一。

而本周日本央行和歐洲央行都傳出了讓市場認為可能調整 QE 的信號。

1 月 9 日本周二，日本央行宣布減少購買部分長期公債，此後日元匯率、日債殖利率應聲走高。基準 10 年期美債殖利率十個月來首度升破 2.5%，2 年和 30 年期美債殖利率曲線創逾一年新高。



華爾街見聞此後提到，雖然分析人士認為，此次日本央行的行動並沒有任何新的政策暗示，但在市場預期全球央行終將收緊貨幣之時，連日本央行的「小動作」也讓投資者緊張。

本周四歐洲央行公布的去年 12 月貨幣政策會議紀要顯示，該央行可能考慮在 2018 年初逐漸調整前瞻指引，以反映經濟增長前景的改善。

華爾街見聞此後文章提到，歐洲央行暗示縮減 QE 可能來得比預期早，這種「幡然醒悟」為今年全球貨幣政策拐點的到來敲下「實錘」，也宣告了一個時代的結束。

文章援引分析稱，市場應留意通膨高於預期等四個信號，出現這些信號可能意味著央行將加快收緊貨幣政策，戳破資產泡沫。（更多分析，詳見《一個時代的結束：這是引發央行戳破資產泡沫的導火索》）

『新聞來源／華爾街見聞』