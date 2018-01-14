貿易戰更進一步：美初步調查認定 中國鋁合金板存在傾銷和補貼

摘要：美國國際貿易委員會一致投票通過，支持美國商務部自發對進口自中國的普通鋁合金板繼續展開雙反調查。初步調查結果顯示，來自中國的鋁合金板進口傷害了美國生產商，存在傾銷和政府補貼問題，得到美國鋁業協會的贊同。

美國國際貿易委員會（ITC）在周五 1 月 12 日一致投票通過，支持美國商務部自發對進口自中國的普通鋁合金板繼續展開反傾銷與反補貼稅的雙重調查。初步調查結果顯示，來自中國的鋁合金板進口傷害了美國生產商，仍然存在傾銷和政府補貼問題。

美國鋁業協會隨後發布聲明贊同這一決定，總裁兼 CEO Heidi Brock 表示，來自中國的不公平進口實踐在最近幾年嚴重傷害了美國公司的普通鋁合金板生產，會員企業已經在參與這項「雙方調查」，希望令美國市場定價更為公允，支持美國企業通過投資來增加競爭力。

華爾街見聞曾提到，美國商務部在去年 11 月 28 日宣布，將針對進口自中國的普通合金鋁片自發開展反傾銷與反補貼稅的雙重調查。2016 年此類商品的進口價值為 6.0360 億美元，可能徵收的反傾銷稅額為 56.54%-59.72%，與去年 4 月起針對中國鋼鐵和鋁產品的「232 調查」無關。

在美國鋁業沒有要求商務部開展調查的情況下，這種官方舉動實屬 30 年來罕見。上一次美國商務部自髮針對主要貿易夥伴的反傾銷調查，是 1985 年裡根政府對日本半導體行業發起；上一次美國商務部自發的反補貼稅調查，是 1991 年對加拿大軟木行業發起。

自去年 11 月起，美國商務部共將調查 26 個獨立的中國政府補貼項目。目前算是發布了初步的反補貼稅調查結果，最終決定將在 4 月發布；初步的反傾銷調查定於 4 月 17 日前完成，最終決定將於 7 月發布，但截止日期可以延長。

由於強韌、重量較輕、延展性和抗腐蝕性良好等特徵，普通鋁合金板在交通、建築、基建、電力和水下設施等領域應用廣泛。美國的整體鋁業直接雇員 16.1 萬人，間接僱傭超過 70 萬人，每年約產生 750 億美元的直接經濟影響和 1860 億美元的總貢獻，約占美國年均 GDP 的 1%。

（上圖來自美國鋁業協會提供的聲明截圖）

據美國鋁業協會提供的數據，美國鋁業企業的營運環境經歷了很大挑戰，主要由於中國過剩產能扭曲了市場價格。來自中國的普通鋁合金板在 2014-2017 年間進口量激增了至少 90%，中國在 2016 年成為美國最大的普通鋁合金板供應國，占美國進口總量的至少 36%。

接受美國商務部自發雙反調查的鋁產品是厚度介於 0.2-6.3 毫米（含）之間的平扎鋁板，主要用於排水管道、建築外觀、街道標示、汽車車牌、浮船和卡車拖車等。但不包括用來儲存的鋁，以及應用在飲料罐上的鋁片。

美國政府據稱將在 1 月底之前決定是否對中國施加貿易制裁，作為對大幅貿易逆差的回應。1 月底恰逢川普在國會宣讀任內的首份國情咨文演說，重點據稱會放在貿易願景，可能包括對他國「不公平貿易做法」的懲罰性關稅措施，例如來自中國的鋼鐵、光伏進口產品和知識產權糾紛等。

去年 12 月 6 日，美國商務部初步裁定，將向原產自中國的越南鋼鐵產品加征高額關稅，成為美國第一次無視原材料在第三國再加工的過程，直接根據原材料產地來源徵收懲罰性關稅，恐將打開令貿易戰激化的「潘多拉魔盒」，最終裁定結果將於 2 月 16 日公布。

美中貿易摩擦將在 2018 年升級並非沒有預兆。華爾街見聞主編精選《「真正」的川普要來了》提到，去年因稅改、朝鮮危機以及共和黨內建制派的「阻撓」，川普政府對中國的貿易戰威脅只是「雷聲大雨點小」，今年美中貿易關繫緊張將升級為最大的「黑天鵝事件」。

『新聞來源／華爾街見聞』