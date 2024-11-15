蔡明忠看川普重返白宮「忐忑不安」 期許台灣壯大AI實力

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-15 12:41

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富邦集團董事長蔡明忠今 (15) 日獲頒臺大法學榮譽博士學位，外界關注川普重返白宮對台灣的經濟影響，蔡明忠受訪時以「忐忑不安」來形容，直言就是充滿不可測的未來，但台灣是 AI 的中心，半導體、電子零組件業堅強實力將使得運算能力更加強大，期許各界一起努力，把最好的一面呈給世界看。

談及川普 2.0 的台美關係，蔡明忠認為是「忐忑不安」，雖然大家都說免驚，但就表示先有「驚」才會說「免驚」，川普回歸帶來的應該就是不可測的未來，可能也會有好的影響、大的影響。

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蔡明忠表示，就他個人觀察，美國是世界民主的燈塔，過去台灣常常在說自己的民主價值，台灣的政治人物應該也要有一個省思。

至於川普重返白宮，代表的意義是什麼？蔡明忠認為，選民現在對於國家、對於世界的看法可能都跟傳統不一樣，在本次美國選舉中，大家都在談物價、經濟，即驗證過去「笨蛋！問題在經濟」的理論，美國民眾對於物價的不滿，雖不見得是上一任總統造成的，但貧富差距擴大、財富分配不均，都引發越來越多不滿。

他直言，這是全世界從政人士都要面對的問題，既然要做好管理眾人之事，就要想辦法創造一個更公平的社會。

至於台灣如何壯大經濟實力，蔡明忠表示，台灣現在大家都知道是世界科技的重鎮，正式 AI 崛起的時候，黃仁勳也講，台灣是 AI 的中心，所有 AI 需要的東西都在台灣，不只有看到台積電的晶片而以，一直到所有零組件、散熱等技術，都能夠使得運算能力更加強大，能源耗費也能更有效率，這些都要靠台灣。