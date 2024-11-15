張忠謀：1985年赴了「與命運的約會」 創造台積電是一生最重要且成功的工作

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-15 12:37

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀自傳下冊今 (15) 日啟動預購，媒體也率先刊出張忠謀自序，張忠謀表示，非常慶幸在 1985 年從美國來到台灣，赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造台積電，而且做了 31 年董事長，這是他一生最重要也最成功的工作。

張忠謀指出，自傳上冊在 1998 年、自己 67 歲時，由天下文化出版。當時打算自台積電退休後就寫「下冊」，也以為自己 70 幾歲、頂多 80 歲就會退休，想不到台積電愈做愈成功，我的董事長工作也愈做愈愉快，後來簡直欲罷不能，一直做到 87 歲才退休，當然也延遲寫「下冊」。

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張忠謀說，正如「上冊」一般，「下冊」也全是自己寫的。自己寫的原因倒不是要賣弄我的寫作技巧，老實說，我並不覺得我的寫作技巧值得賣弄，而是要真實地表達我的感情。自己是美國文豪海明威忠實的信徒，因此對年輕作者的勸告是「簡單的字句，真實的感情。」兩者我都有。

張忠謀提及，「下冊」的第一篇「德儀篇」占全書三分之一篇幅，敘述自 27 歲至 52 歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是自己最熱情澎湃的年代。德儀讓他「獨上高樓，望盡天涯路」；為此，自己無比地感激，但對他的培植也激發要登上德儀顛峰的雄心，但這雄心是無法實現的。

不說別的，只看 1970 年代美國德克薩斯州的客觀環境，就可斷定他的雄心很難很難實現，但他的痴心居然使自己「明知不可為」的情況下，還在德儀多滯留了 5、6 年，後來連婚姻都賠上了。現在回想，那 5、6 年是多麼絕望的 5、6 年。

台積電成功後，常常浮現在張忠謀心頭的是，假使他在 1970 年代真的登上德儀的顛峰，他會怎樣？半導體業又會怎樣？

張忠謀認為，他會自德儀退休，現在會是德克薩斯州老人。至於半導體業呢？美國歷史學者及暢銷書《晶片戰爭》作者克里斯．米勒在 2023 年訪問台灣與他對談時，說台積電恐怕會變成德 (儀) 積電，如果真的這樣，那可是要影響地緣政治的。

「下冊」的其餘三分之二當然是台積電，他一生最重要也最成功的工作，讀者尤其台灣讀者，相當知道台積電。但是讀者們知道的台積電可能是「一帆風順」的台積電。其實，台積電並非「一帆風順」，也經歷不少「酸甜苦辣」，就讓讀者去發掘吧。