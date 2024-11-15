美股制霸全球！標普500指數佔全球股市總市值50%以上
鉅亨網編譯許家華 2024-11-15 08:19
儘管美國僅佔全球人口的 4.2%，但美股在全球股市的影響力卻令人矚目。富國銀行 (WFC-US) 分析師周四 (14 日) 報告指出，標普 500 指數的成分股市值已超過全球股市總市值的 50%，這一驚人的數據被強調為美國市場強大韌性的有力證明。
富國銀行分析師表示，美國能夠維持其市場主導地位，主要得益於其獨特的優勢，包括資本市場的整體深度及強大的消費者購買力。數據顯示，美國消費者支出在國內生產毛額 (GDP) 的佔比約 70%，為美國經濟提供了強勁的消費需求基礎。
報告進一步指出，強勁的消費需求，加上政府的支持及監管環境的助力，使得美國創新者得以創造出「迄今全球最大經濟體」。隨著全球經濟預計在 2025 年前溫和復甦，富國銀行預測美國將在財政實力、堅韌的消費者基礎及活力四射的科技行業的推動下，繼續處於復甦的「前沿」。
然而，全球市場面臨的挑戰也不容忽視。富國銀行提到，尤其是美國以外的已開發經濟體，正面臨過度監管、區域經濟整合不足及人口下降等結構性問題，這些因素可能會限制其成長潛力。
聚焦大盤股 警惕小盤股
鑑於美元預計將進一步升值，富國銀行建議投資人專注於市值較大的美國股票。這些股票在國際市場面臨挑戰的情況下，可望保持領先地位。
富國銀行對美股持樂觀態度，但同時也對小盤股的機會表示謹慎，建議投資者「保持耐心」，密切關注在美國這一主導市場中湧現的投資機會。
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