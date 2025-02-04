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大摩：貿易風險恐使亞洲科技股下挫20% 應先落袋為安

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-04 16:00

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大摩：貿易風險恐讓亞洲科技股下挫20% 應先落袋為安。(圖:shutterstock)

摩根士丹利最新報告指出，若針對電腦晶片的關稅上調﹑貿易緊張局勢升級，亞洲科技股短期內可能下跌 20%，建議投資人從中獲利了結。

分析師在報告中寫道，當前投資人對亞洲科技類股的獲利共識預期過高，但在貿易相關風險、估值過高和獲利上升空間不足的背景之下，短期內回報可能不佳，應降低整體科技股風險部位並對沖行業風險。


全球投資者對 AI 的熱情為亞洲科技股帶來了利多，追蹤該地區半導體股票的一個指數自 2022 年底以來上漲超過 65%，這推高了估值，但每股盈餘預測的修正卻尚未出現顯著改善。

報告也指出，美國總統川普表示，預計將對外國生產的電腦晶片和半導體徵收更多關稅。分析師指出 2018 年的地緣政治爭端，曾導致行業股價下挫。

不過，該行分析師仍在股市中看到一些亮點。

「與全球半導體企業相比，我們更青睞互聯網和中國國內半導體企業股票。」分析師特別點名北方華創、 中芯國際和華虹半導體因本土銷售佔比較高，預計將從貿易緊張局勢中受益。

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摩根士丹利關稅貿易戰川普科技股

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