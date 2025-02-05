jpp-KY 1月營收寫新猷 AI訂單塞爆、泰國廠成功避開貿易戰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 20:04

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金屬加工業者 jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (5) 日公布 1 月合併營收達 2.59 億元，月增 22.86%，年增 31.65%，創歷史新高紀錄，延續去年第四季的營運佳績，jpp 表示，AI 相關需求只會增加不會減少，客戶訂單供不應求，且身處泰國也避開了美國第一波關稅戰，今年樂觀迎來天時地利人和的一年。

jpp 說明，DeepSeek 橫空出世，加上美國新任總統的關稅戰，市場擔心影響高階算力的需求，然而，DeepSeek 也象徵 AI 產業將更蓬勃發展，未來基礎算力以及 DataCenter 存儲空間的需求只會增加不會減少，恰巧都是 jpp 現階段主力運營的產品，客戶訂單供不應求，正努力調整最大產能以服務客戶。

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另一方面，jpp 工廠長年設廠泰國，也避開了美國第一波的關稅戰，且具備的航太製程品質以及精密機構件的生產經驗深得客戶信任，jpp 樂觀看待，在可預見的未來，不僅是尚未開始量產的水冷類伺服器產品需求，其他機構件的產品也蓄勢待發。

為解決生產瓶頸，jpp 在最近一次的臨時董事會討論通過增加第二座噴烤漆廠，規劃在新購置的土地上拓建新產能，同時，正興建的三層樓新廠房，預計將在下半年完工。