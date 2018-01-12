國發基金確定注資太陽能大聯盟 將取得董事席次

國發基金今 (12) 日召開管理會，通過注資由新日光、昱晶以及昇陽光電 3 家公司組成的太陽能大聯盟，並將與經濟部所屬耀華玻璃共同取得相當董事席次，增加投資影響力。國發基金強調，目前注資金額仍未確定，但不會擔任最大股東，由於國內太陽能產業面對全球高度競爭，希望透過政府資金協助，進行商業模式創新以及投資升級。

新日光、昱晶以及昇陽光 3 家公司宣布合併，由新日光董事長洪傳獻擔任新公司董事長，隨即向國發基金遞件申請注資，經 2 階段審查，今日正式通過審核。不過，國發基金指出，注資金額未確定，而是以投資持股比例不超過民間最大股東為原則，並要求公司辦理公開募資，希望結合政府與民間資金，共同協助新公司推動產業創新升級計畫及導入新商業模式，提升我國太陽能產業國際競爭力。

國發基金強調，新日光等 3 家公司如能順利完成合併，可望藉政府資金協助進行投資升級及商業模式創新，除有助改變 3 家公司主要為大陸模組廠代工模式外，並可藉台灣內需市場成長契機進行垂直整合，建立自給自足的產業鏈，促進我國太陽能產業發展。

國發基金指出，確定注資後，將與經濟部耀華玻璃管理委員會共同取得相當董事席次，以增加投資影響力，並積極針對公司業務及財務進行監督管理，確保營運方向符合政府綠能產業政策。

先前傳出，新日光等 3 家公司預計向國發基金及耀華玻璃管委會各請求注資 22 億、 23 億元，合計達 45 億元。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』