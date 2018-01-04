美稅改上路 國發會：新台幣升值壓力增加

美國稅改法案生效，今 (2018) 年起，企業所得稅率降至 21% ，並取消公司最低稅負制。國發會分析，美國降稅短期內對台灣有利，由於可刺激美國國內消費，我對美出口可望擴增。不過，國發會提醒，隨兩國貿易逆差增加，未來新台幣升值壓力可能不減反增。

新台幣匯率連 3 升，今日以 29.59 元兌一美元作收，續創逾 4 年新高。面對近期新台幣大幅走升，出口廠商承受匯損叫苦連天。

因應美國稅改上路，行政院嚴陣以待，2 度召開跨部會會議分析對我影響以及因應策略。由於美國企業所得稅由最高 35% 的累進稅率降至 21% 單一稅率，可望吸引外商赴美投資。另一方面，降稅後，美國民間消費以及經濟成長升溫，均有助提振我國出口，又以建廠需要的機器設備以及自動化生產設備出口對我最有利。

國發會主委陳美伶今日指出，美國眾議院通過稅改法案後，各部會即開始關注局勢變化並分析內容，認為短期內對台灣有利，尤其可提高對美出口。不過，國發會分析，隨美國對台逆差升高，恐對台幣匯價施壓，未來新台幣升值壓力將不減反增。

至於投資面的變化，陳美伶則認為影響不大，雖大企業全球布局會考慮前進美國，不過台灣以中小型企業為主，因為降稅而赴美投資的機會不大。他提出，由於 2016 年大陸企業租稅負擔占利潤比率約 67.3% ，遠高於美國的 43.8% ，加上近期大陸環保政策趨嚴，美國又進一步降稅，未來可能產生板塊移動，在對岸企業赴美投資設廠的機會大增。

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