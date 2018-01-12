這種事情歷史上只發生過兩次 高盛：我們應該擔心嗎？

摘要：面對萎靡不振的 VIX 指數，做空者越來越多，VIX 凈值已成了凈空倉。在過去八年中，這種情形只出現了兩次。在高盛看來，這可能會讓市場陷入困境，甚至一個基本面的壞消息都可能拖垮流動性。

VIX 恐慌指數屢創新低已不足為奇，做空 VIX 的期權等衍生品也屢創新高，不論是散戶還是機構投資者，幾乎大家都成了 VIX 的空頭。

雖然對 VIX 做多的倉位在上升，但是對 VIX 做空的倉位上升更快，目前凈值變為凈空倉。高盛擔心，這種歷史上僅僅出現過兩次的情景，可能會突然之間引發新的金融風險，VIX 一旦回歸 20 左右的歷史平均水平，整個市場的流動性都可能崩潰。

去年第三季末以來，整個槓桿和做空 VIX 的 ETP（交易所交易產品）達到 3.75 億美元，創歷史新高。

高盛等投行警告稱，投資者可能必須要對此保持警惕。

據美銀美林的統計，自去年 8 月以來，做空 VIX 槓桿攀升至 2016 年 7 月以來的最高點，與此同時，空頭的做空也達到頂峰。

圖片來源：美銀美林

儘管自 2016 年以來，長期 ETF 的激增已經引起了市場的注意，但是作為散戶投資者優先選擇的交易工具以及機構投資者的對沖工具，做空 VIX 的 ETP 激增則是最近的事情。

高盛的衍生品策略師 Rocky Fishman 稱，在去年 9 月時，連續數周 VIX ETP 的部位出現短缺。

Fishman 和其他機構分析師擔憂，VIX 衍生品的投資者可能會放大 VIX 和 VIX 期貨的基本面走勢。

Fishman 擔心的是由 VIX 期貨上漲引發的反向和槓桿產品的流量的變化。

按照高盛的計算，儘管有良好的回報，但由於比不過股市帶來的利潤，短期 VIX ETP 實際上在 2017 年凈流出。同時，隨著散戶投資者補倉萎縮，「長線 VIX ETPs 吸引了投資者」。

從對沖基金的角度來看，高盛發現，儘管 VIX ETP 等衍生品依然是對沖基金的主要 VIX 交易工具，但期權部位並不多。

換言之，高盛確認了其長期以來的擔憂，即在 VIX 的投資上，散戶投資者和對沖基金現在都是空前的凈空頭。

為什麼大家對 VIX 恐慌指數看空的時候，高盛卻擔憂起來了呢？

首先，目前不少交易策略的一個默認前提是，VIX 指數在 5 至 10 之間波動，但是如果 VIX 從 10 左右突然上升至 20 左右（即歷史平均線附近），那麼這些都將面臨災難性的損失。摩根大通首席執行官 Marko Kolanovic 去年 6 月就警告說，這種 VIX 陡然增加是可能的。甚至 VIX 從 10 左右上升到 15 左右，市場流動性就會崩潰。

Fishman 稱，目前的市場正在一步步走向這樣的一天。而在幾個月前，Fishman 則描述了一種市場流動性崩潰的情形：

由於不利的基本面消息，VIX 溫和上漲，並在較高水平上穩定數日。VIX ETP 的投資者按照他們的設想進行拋售，希望 VIX 回歸低位。但這樣一來卻可能是新的導火索，VIX 的上漲可能會被放大。

『新聞來源／華爾街見聞』