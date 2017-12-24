「恐慌指數」VIX：生於1993 卒於2017

摘要：1990 年伊朗入侵科威特，VIX 暴漲 41%；1991 年俄羅斯彈劾戈爾巴喬夫，VIX 大漲 32%；2008 年美國眾議院否決 7000 億美元銀行救助款時，VIX 指數大漲 34%；2017 年 VIX「死了」。

回望即將過去的 2017 年，兩大颶風肆虐、朝鮮半島危機、多家美國上市公司陷入「性侵」醜聞，但市場猶如一潭死水，難起波瀾。11 月，有「恐慌指數」的 VIX 跌至 9.14 的歷史新低，2017 年全年跌了 17%。

與之相對的是屢創新高的美股。如果你年初在標普 500 指數上投了 1000 美元，一整年都沒有動，那麼年底你將收穫 189 美元。

歷史上看，低波動率（低 VIX 指數）通常先於市場崩盤而來。1995 年亞洲金融危機爆發前兩年，VIX 指數觸及當時的歷史最低；2006 年，也就是全球金融危機前一年，VIX 也創歷史最低水平。市場在超過幾年時間內保持沉寂的情況很少發生，一旦形勢急轉，波動性會在幾個月內回歸。

令人困惑的是，儘管地緣政治風險事件不斷，但市場波動性依然沒有走高的績效，這種情況頗為罕見。1990 年伊朗入侵科威特時，VIX 指數上漲 41%；1991 年俄羅斯彈劾戈爾巴喬夫，VIX 指數上漲 32%；2008 年美國眾議院否決 7000 億美元銀行救助款時，VIX 指數大漲 34%；波士頓馬拉松空襲事件過後，VIX 指數也上漲了 43%。

儘管整個下半年，美股市場被川普稅改「綁架」，最終美國國會也通過了三十年來最大力度稅改，不過減稅法案並不受民眾和經濟學家歡迎。根據 12 月進行的 9 次民調平均來看，33% 的美國人贊成稅改，52% 的人反對。19 個百分點的差距領川普稅改成為 1981 年裡根稅改以來最不受歡迎的稅改。

經濟學家們認為，共和黨減稅法案並不能提高美國 GDP，而股市好並不代表經濟好。衡量經濟是否繁榮的指標通常是人均 GDP，自 2009 年以來美國實際人均 GDP 增速為 12%；儘管 2017 年美國失業率持續下降，但薪資增速依然疲軟。近半個世紀以來，美國勞工平均時薪增速幾乎沒有變化，但股市的回報率漲幅超過 300%。

『新聞來源／華爾街見聞』