比特幣急單到，TSMC、創意、京元電、日月光、矽品、景碩、利機Q1佳

【財訊快報／李純君報導】雖然第一季向來都是半導體產業的淡季，但近期因全球比特幣 (BitCoin) 的挖礦中心轉移到中國大陸後，中國大陸對比特幣挖礦特殊應用晶片 (ASIC) 需求急增，連帶也對台灣半導體業者釋出採購急單，幫助相關業者淡季不淡，受惠廠商包括晶圓代工端的台積電 (2330)、IC 設計的創意(3443)，封測的京元電子(2449)、日月光(2311)、矽品(2325)，以及載板製造商的景碩(3189) 和代理商的利機(3444)。對於台灣半導體產業來說，第一季向來都是產業淡季，尤其遇到蘋果新款 iPhone X 銷售不如預期，後續追單力道疲弱，加上安卓手機訂單要到農曆年後才開始陸續釋出，另外工作天數明顯減少，以及市場持續性的庫存調整等，均導致半導體廠商往年多半第一季營收下滑幅度都達到一到二成。



但受惠於中國大陸比特幣挖礦 ASIC 晶片訂單大舉湧入，相關供應鏈廠商第一季營運表現不會悲觀，外資圈傳出，台積電接獲數量可觀的比特幣挖礦 ASIC 晶片訂單，主要採 16 奈米製程產出，為此，台積電今年第一季營收本預估季減幅度將超過一成，但在比特幣急單加持下，季減幅度將縮減到一成內。



另外，IC 設計服務大廠創意也可望順利接獲比特幣挖礦 ASIC 晶片的委託設計 (NRE) 及量產服務訂單，而封測端接獲訂單的廠商包括日月光、矽品以及京元電子，另外因為比特幣挖礦 ASIC 晶片封裝所用的基板，與一般基板不同，為此，能供應的台廠，以景碩和基板代理商利機，還有未上市的基板廠恆勁為主。



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