抗寒家電熱賣 燦坤本周銷售近萬台年增逾5倍 全國年增3-4倍

本周以來寒流發威，氣溫一路溜滑梯般的急凍，帶動 3C 通路商抗寒家電熱賣，燦坤 (2430-TW) 統計至今 (12) 日中午，本周已賣出近萬台，較去年同期成長逾 5 倍，較上周成長 10 倍以上；全國電 (6281-TW) 表示，本周暖冬家電成長，電暖器、電熱毯較去年同期成長 3-4 倍以上，其中以碳素電暖器成長近 10 倍最多；兩大通路在尾牙、氣候商機及促銷優惠下，今年 1 月營收表現看好。

燦坤分析，本周以來氣溫一路下探，昨日整體抗寒家電是截至目前賣的最好的一天，不僅比周二成長 2 倍，更比周一成長 3 倍，統計整體抗寒家電中以陶瓷式電暖器、葉片式電暖器及對流式電暖器最熱銷，銷量占比達 75%，另外，烘被機、電熱毯、泡腳機也較去年同期銷售成長逾 7 成。

全國電表示，連日低溫帶動暖冬家電成長，電暖器、電熱毯較去年同期成長 3-4 倍以上，其中又以碳素電暖器成長近 10 倍成長最多，最熱賣的電暖器則屬陶瓷式及碳素式的電暖器，平均單價在 2000-4000 元間。

全國電說，由於今年秋冬空氣品質紫爆、紅爆不斷，dyson 兼具冷暖氣及空氣清淨三合一功能的氣流倍增器則是出現爆發性的大成長；另外，上周連續降雨，除濕機銷量也有 2 成以上的成長。

由於農曆年愈來愈近，各企業也在準備尾牙，全國電預期在 1 月中可進入高峰期，有助進一步推升 1 月的營收表現；全國電去年營收 163.72 億元，年減 2.6%，四大家電包括電視、冰箱、洗衣機、四季空調都有業績表現，貢獻整體的營收。

燦坤去年 12 月營收 17.43 億元，月減 13.02%，年增 3.53%；累計去年營收 207.61 億元，年減 6.34%；今年 1 月在尾牙、氣候商機加持下，預計下周舉辦會員特典活動，將首推行動會員 APP，進一步衝刺 1 月營收。



