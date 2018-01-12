【林奇芬專欄】原物料搶搶滾 天然資源基金見天日

新年以來全球股市仍然籠罩在歡樂氣氛中，除了美股續唱高歌之外，油價強勁走勢更是跌破大家眼鏡。包括油、金、鐵、銅等原物料價格也高高掛，讓鬱悶多年的原物料基金終於擺脫頹勢。從今年全球景氣還可樂觀期待下，原物料、天然資源基金應該也不寂寞。

從美國通過稅改後，美元走勢疲弱，推升了非美元貨幣與原物料價格攀高。但除此因素外，原物料供需變化也推升了原物料行情再度轉強。

油價上漲，天時地利人和

以近期油價走勢為例，可說是天時地利人和，包括北海輸油管維修、伊朗內部動亂，帶來的產能縮減，再加上正處在冬季用油旺季，以及今年的氣候異常，都增添了油價上漲動能。除此之外，OPEC 與非 OPEC 的減產協定仍持續進行，再加上今年有沙烏地阿拉伯國家石油公司 ARAMCO 全球最大石油公司 IPO 上市計畫，都支撐了油價走勢。雖然預估價格區間在每桶 50 到 70 美元之間，但此價位已經可以讓許多能源公司交出不錯的財報了。

除了原油之外，過去幾年中國大陸極力控制原物料產能供應，一方面改善供過於求現象，一方面也為了改善環保問題。而這些調控行動已經逐漸產生效果，目前石化上游原物料已經開始出現供給吃緊，報價上揚走勢，此也推升了原物料價格觸底回升趨勢更為明朗。

原物料漲勢值得注意

例如，近一個月以來期貨商品走勢，大陸鐵礦砂進口價漲幅 15%，紐約棉花漲幅 13%，紐約鐵礦石漲幅 12%，鎳 (期貨 3 月) 漲幅 12%，鋅 (期貨 3 月) 漲幅 8%、鋁 (期貨 3 月) 漲幅 7%，銅 (期貨 3 月) 漲幅 7%。由此可知，並非只有油價強，其他天然資源也同步走強。

從國際指數觀察，去年走勢最疲弱的費城油業、俄羅斯、NYSE 能源指數，今年開年才 10 天，漲幅分別達 9.1%、8.1%、5.6%。相較之下，NASDAQ 漲幅是 4.4%，還落後於原物料股，這是否表示，今年的投資風向該有所轉變？

投資人曾經傷心落淚，現在是否可重返笑顏?

台灣投資人曾經熱情擁抱過原物料基金，從 2003 年到 2007 年，原物料曾經走過一波大多頭行情，但在金融海嘯衝擊下，也面臨暴跌損失。雖然 2009 年在全球寬鬆貨幣與大陸 4 兆基建計畫下，有一個短暫反彈行情，之後，卻在中國景氣下滑，全球管控產能後，進行了長達 5 年緊縮走勢。因此，擁抱原物料基金的投資人，可說是從最愛到備受傷害。

2016 年後隨著油價觸底回升，原物料價格也緩步走穩，相關產業逐漸恢復生機，原物料基金績效也終於止跌回升。以過去一年績效來看，美元計價基金報酬率約在 10% 到 30% 之間。但其中最近 3 個月有些基金績效可達 10% 到 15%，顯示近期走勢更為強勁。

想投資原物料相關基金投資人，建議還是選擇多元投資標的為佳，不要過度集中單一產業如能源，如此可更為分散風險，輕鬆搭上趨勢財。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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