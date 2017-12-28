【林奇芬專欄】2018年投資大挑戰，你該如何出擊?

轉眼即將迎接 2018 年到來，但在前面的不是充滿歡樂與希望的一年，反而有許多不安與風險在眼前。從 2008 年遭逢全球金融海嘯至今，這波景氣從谷底到復甦、成長，已經歷了 9 年，跨入 2018 年即將步入第 10 年大關。處在此時，投資人確實有必要提高風險意識。

展望 2018 年有幾個投資市場的變化，值得留意。

一，氾濫資金變少了。

美國已經展開升息行動，至今已經升息 5 碼，再加上聯準會資產負債表也開始收緊，預估今年會減少 4200 億美元。此外，英國、加拿大、韓國都開始升息，再加上歐洲央行今年起 QE 規模縮小，顯示全球央行開始收緊資金。過去幾年支撐金融市場的大利多，開始改變了。

二，虛擬貨幣元年，如何顛覆金融市場?

過去一年有一個異軍突起的新金融工具比特幣，這個新商品顛覆了許多人的想像，尤其是全球知名商品交易所，包括芝加哥商品交易所 (CME)，芝加哥選擇權交易所 (CBOE)、率先在 12 月推出比特幣期貨，更是對虛擬貨幣跨出重大的一步。

雖然目前比特幣價格波動劇烈，暴漲暴跌毫無章法可言，更被許多人宣稱是「新世紀泡沫」。但此顛覆傳統貨幣的新金融商品，從小型交易所，晉身到全球重大金融交易所，也象徵世代革命。這個新商品未來會如何發展，各國政府、央行的態度如何，都值得持續留意。

三，美國減稅，其他國家如何出招?

美國在 2017 年底終於通過了大規模減稅法案，企業稅率從 35% 降至 21%，等於送給企業一個大紅包。雖然不同產業受益情況不同，但對於 2018 年企業獲利勢必大幅提升，算是實質利多。

不過，美國減稅對其他國家來說，可不是好消息。企業投資總要比較成本效益，當美國減稅誘因提高時，也會排擠其他國家的投資吸引力，帶動投資移動。例如台灣鴻海增加在美國投資，就是一個例子。在此衝擊下，世界各國是否也會競相推出減稅潮或其他誘因，也值得注意觀察。

四，景氣高峰，party 何時落幕?

目前成熟國家的景氣呈現相當熱絡景象，但進入 2018 年稍有成長停滯現象。目前美國有減稅利多，預估 2018 年仍可較 2017 年小幅增長，但歐洲、日本則是成長率略微下跌，顯示景氣高峰已過。另外，新興市場大多仍在成長軌道，不過，過去幾年成長幅度較大的東協國家，2018 年偏向持平，只有印度、巴西，還有較明顯增長。而中國也是偏向持平走勢。許多研究機構都預估，目前接近景氣最高峰，只是不知道這個高峰可以延續多久?

從以上四大挑戰觀察，2018 年想要輕鬆獲利並不容易。雖然目前尚未出現具體風險事件，但是，提高風險意識則有必要。寧願少賺，也不要虧損，絕對是投資第一準則。

在這個原則下，幾個投資守則提供參考。

一，降低風險性資產比重。

所謂風險性資產主要指股票型基金，特別是單一國家、單一產業型基金，波動性大，風險性更高。此時要好好檢視。如果是過去幾年漲幅已大的市場或是產業，可以適度減碼，降低投資比重。

二，定時定額投資，檢視資金規模。

如果手上定時定額基金已經投資 3 年以上，累積資金規模較大，建議先獲利賣出。若是剛剛開始定時定額投資，應該持續投資，維持投資紀律，但要注意投資標的的分散。

三，固定收益基金，也要注意風險。

升息環境對債券較為不利，但此時更要注意債券品質。過去幾年表現最好的高收益債，未來若遇到金融市場變動，將承受較大波動壓力。因此，高收益債也要留意風險，可考慮降低投資比重。

四，保留二到三成現金，可以彈性操作。

保留部分現金是一個進可攻、退可守的彈性空間。如果市場表現良好，手上資金可以短線投資二倍作多的 ETF，賺取小波段價差。如果市場發生風險，可以買進反向 ETF，可以達到避險與逆勢獲利的效果。或是，都不投資保留現金，等待好機會再進場，也是另一個選擇。

2018 年有機會、有風險，不仿善用策略來因應市場波動，預祝大家理財順利。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888

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