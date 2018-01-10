〈鉅亨主筆室〉找到台股下波主流類股了嗎？

壹、前言

(圖一：大立光股價周 K 線圖，鉅亨網股市 Talk)

自 2016 年 1 月 16 日，台股指數由低檔 7,627.89 點開始起漲後，至今已走過兩年多頭。雖然台股指數漲幅相當可觀，但根據徵信單位統計，由於個股趨勢與指數表現非常不一致；因此至少有 40% 投資者賺到指數、但是並沒賺到差價；這現象明顯出現在一般，中產階級家庭的資產配置上。這也難怪很多台灣投資者，對此次股市上揚非常無感與冷漠。而且國內投資者，對股票市場失去熱情；像是上次、或過去多次萬點時的瘋狂已不復見。上周台灣徵信公司發現，投資者若在 2017 年 1 月 2 日，以 4,135.00 元 / 股買進台股股王大立光股票；而且遵照「期間操作」模式，於 2017 年底、持有一年後以收盤價 3,987.24 元 / 股賣出。在不計高額現金股利下，其報酬率竟然為負數。從此一統計信息中，告訴投資者幾項信息：一、投資股票一定要靈活，大立光股價最高逼近 6,000 元 / 股；一張股票、要價新台幣 600 萬元，在台北市精華區多可買間棲身的小套房了。在 2017 年 8 月 28 日與 11 月 6 日，兩次出現過這高價位；如果不賣在這最高點，從 2017 年 11 月 6 日反轉下來後，至今 2018 年 1 月 4 日已跌到 4,000 元 / 股上下，帳面損失達 2,000 元 / 股；這個價差非常顯著，一定會讓未賣的持股者無法接受。二、這也讓所有投資者感到徬徨、無所適從，操作股票變成要具備相當大敏感度與買賣彈性。歷年以來所有台股股王，它們由最高價下跌後，多使持股者有著來不及賣掉；再想賣掉時、就已有價差甚大的猶豫，最後賣掉時已從大賺變成快沒賺了、甚至賠錢了。

貳、所有台股股王多是「以急跌結束墜崖式」慢慢退下股王地位！

(圖二：宏達電股價月 K 線圖，鉅亨網股市 Talk)

股票操作可以全身而退，又可買賣成功獲利的關鍵真不少；一為在低價區買進正確標的，就是選到未來會大漲的個股；光是這個問題就可以考倒所有財務學者、甚至是巴菲特大師。是要用是價淨值比法選股？還是要選那一些小股本，股價是雞蛋水餃的價錢股票？另外一個是買賣時機要對，買進的時間點剛好是起漲區，賣出時機則為反轉前。對於大立光持股者而言，在 2017 年 11 月前多是買點；但最佳賣點目前就只有 2017 年 11 月 4 日這一天。如果這一個天價的價位與、2017 年 8 至 11 月時間點多沒賣到；那麼要再求漂亮的賣點就要久等了。等多久？沒人知道。這是由史以來台股每一代股王特性，探討這項特質不必遠遠溯及 1990 年代，動輒數百元 / 股的金融類股；1990 年代之後達到千元 / 股價位股票多是如此。在大立光之前、著名股王宏達電也是如此；在見到 1,300 元 / 股之後，從此與千元 / 股慢慢說再見。直到 2018 年初，宏達電除割愛手機部門給谷歌外、仍還在以虛擬實境 (VR) 產品為百元 / 股的股價奮戰。從 2011 年 4 月後到 2015 年 2 月，買進宏達電股票投資者至今，多必需要長期繼續等待獲利。宏達電股價在 2011 年 4 月 1 日，盤中最高價剛好是 1,300 元 / 股，從此之後一路下跌。以技術分析移動平均與 K 線互動檢視，所有月 K 線多被長期移動平均線覆蓋在下面，壓力相當大、沒走的投資人多在賠錢。台股歷任股王多是以緩緩上揚，成就其一代股王；但多是以急跌方式、擺脫或了結它的股王地位。1990 年代的金融類股，與之後的所有電子股多不例外。

以買方觀點，大立光在 2014 年中之前的千元 / 股以下，多是很好的投資買點。當然也可想像，反對此項論述者會說，若未來萬一大立光股價達 8,000 元 / 股時，則現在此時不也是不錯的買點？6,000 元 / 股是否就是大立光歷史最高價？這沒有人知道，也可能沒人敢做這樣預測。連最幸運獲僥倖，賣在最高價的投資者；也可能事後的今天才會恍然大悟、短期還真賣對了。2017 年 8 月 28 日賣的股票，要忍耐四個月後才知道是賣在最高點；這是在實戰中的專家才能體會，沒操作過的是無感的。即使沒有賣在 6,000 元 / 股，賣在 4,500 元 / 股以上多是正確操作。從大立光這十多年來股價發展，買在千元 / 股、或是 2,000 元 / 股、或 3,000 元 / 股，至今多還是處獲利狀態。而這其實多還是小事，最重要的事是在 2008 年 11 月 3 日時為何那麼神準？看上 193.5 元 / 股的大立光股票，會有今日輝煌騰達？而且一抱就是 10 年不放？

叁、多要從產業面與產品技術優先切入、才能找到未來股王！

(圖三：精華光學股價月 K 線圖，鉅亨網股市 Talk)

這些神一樣的投資者，是以三因子模型？還是以產業面發展？或是從該公司的產品技術、看上大立光的？依據實戰投資經驗，這多是來自於研究機構專業的輪流拜訪後；慢慢逐漸在投資銀行研究群聚中形成羊群 Herding 效應。所有負責該產業該公司的證券研究員，本身就形成一組溝通羊群，最後大立光成為「眾矢之的」；不買它就是失職。學者運用 CAPM 風險溢價概念，只能選到時機、就是發掘市場發生災難恐慌之際。運用三因子則是以價位、或是公司價值高或低估為買進切入；這是完全以價值為考量，真正厲害的買者高手應該是以產業遠景為切入。這種切入方式多必需借重該項產業的科技，有實務經驗的理工人才；就是創投公司中的專家。創投公司投資架構中無所謂 Top-Down，面對的只有 Bottom Up 的選股不選市；不管多頭或是空頭，唯標的物本身產品、毛利率、前景等是問。舉例如具備創投股東、全球隱形眼鏡代工者台股精華光學，從月 K 線圖檢視發現，幾乎是運用 CAPM 思維邏輯就可游刃有餘。就是在每次系統風險、跌到體無完膚時買進就沒錯。2008 年 11 月全球金融風暴時，該公司最低股價為 97.5 元 / 股，但 2013 年 5 月的 QE 退場宣告，到 2015 年的 6 月這兩個時間點，其價位多約為 900 元 / 股。如果買在這 900 元 / 股價位上，則需要等待到 2017 年底才解套。這期間中最好的買點是 2015 與 2017 年中，前者是中國不良債權最大化時，也多是系統性風險升高時。這家公司原始股東之一是創投，應該也是技術與產業促使它們大膽投資。

第二種會選到股王的人為基金經理，就委任代理性質投資方式而言，要買到這種股票也不難。股票型共同基金經理人；他們的顧慮絕對會比一般投資者小很多。因為在既競爭又合作局面下，基金經理人會被績效評比逼出勇氣來；通常他們是要會跟進同業選股，才能在績效競爭中不會被比下去。基金操作策略就是「賣弱買強」，要用這種順向投資策略才能與同業車拚。這種策略就是 Carhart(1997 年) 四因子模型中，其中最後一個因子「順向利潤因子」。它的白話就是不管你股價是多少，追強勢的股票就對了。一般投資人敢用這種策略？大多數投資者經驗是，即使追上去買到；但很難擺脫「系統性風險」干擾。投資到未來股王後，原本帳面獲利幅度顯著持股，在系統性風險預期將發生下，沒人會眼睜睜地失去嘴邊肉；於是乎將它賣掉、獲利了結。而在此之後、股價的確是跌下去了，但低檔卻沒再把它買回來；從此之後與股王無緣、失之交臂。

肆、結論：由台股結構分析、未來股王指向鋼鐵與金融？

(圖四：台股鋼鐵類股價日 K 線圖，鉅亨網台股)

將上述個股經驗運用在當下，台股下一波潛力股會在哪個產業？回顧 2017 年台股加權股價指數上揚過程中，「結構分析」可透視選股邏輯；也才能從中獲取有關選股思考；選股需要基本面與技術面配合。市場的脈動與節奏通常多是針對，未來情勢與事件做預期反應；要選對個股還是得從過去個股、或類股結構變遷脈動中尋找邏輯，由股價與產業、乃至於個股利基。在 2017 年 9 月初起盤整，11 月下旬轉漲為跌的電子權值類股、跌勢剛止下；台股能有如此表現，相當不容易。其中最顯著買盤仍然來自於外資加持；外資轉戰其它類股情勢明顯。審視金融類與鋼鐵類股發現，以金融與鋼鐵類股股價指數走勢較為強勁；其中以鋼鐵反彈力道最強，而金融指數的攻勢卻是溫吞但是回升，電子類股指數反彈較為弱勢。

從這三種產業類別股價分歧發展，可見到多頭對台股攻擊模式。這模式便是在外資並未撤回兌換美元下；台股集中市場在權值股下跌時，有心者就找上小型股 Small Size 股票。例如鋼鐵類股世紀鋼鐵，其股價起漲點就在 2017 年 9 月 5 日，就是 Fed 宣告縮表之時。它符合貝它值為負數的定律；大盤指數在下跌時，它的股價反而是逆勢上揚。而台股加權股價指數之所維持不墜，最重要的是金融類股撐起半邊天；但在加權指數盤整的過程中，漲幅最大的反而是傳產小型股。如果以公司規模股本來看，這小型股不純粹只吻合所謂技術面籌碼因素，或是文獻 Small Size 的特徵；它符合當下全球基礎建設概念。在美國要從事高鐵等建設與大陸供給側改革、一帶一路基礎建設等等，鋼鐵需求加溫未來會被預期。

(圖五：鋼鐵類世紀鋼鐵公司股價周 K 線圖，鉅亨網首頁)

(提醒：本文是為財金專業研究分享，就事論事無任何政治與多空立場；非投資建議書，不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)