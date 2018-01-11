食品飲料大受資金青睞 投資者看到了什麼？

鉅亨網新聞中心 2018年1月11號20點29分

摘要：CB Insight 數據顯示，近年來食品飲料行業的投資者顯著增加。得益於電商和社交媒體的宣傳，食品公司發展趨好，投資者或看好其技術潛力，或青睞相關的物流技術，也更偏愛初創公司的被收購潛力。

資金對食品飲料行業的興趣在與日俱增，不少投資者已經出手。

CB Insight 的數據顯示，2013 年以來，進入食品飲料行業的投資者增加了兩倍。他們或青睞公司的發展，或看好其技術潛力，甚至也有看好食品相關的供應鏈和物流技術的。

從風投、私募到天使投資，新進入的投資者背景繁多。與科技領域的技術投資者類似，許多食品公司近幾年也開始對外進行股權投資。雖然參與的公司數量有限，但其對初創公司的投資有可能為未來的收購鋪路。

2015 年以來，包括泰森在內的越來越多的食品巨頭，都開始推出風投基金和孵化器項目。部分投資公司還在加強與其他食品投資者的聯繫，達能投資公司便向紐約的一家食品風投公司 AccelFoods 注資 1500 萬美元。

投資者從食品和飲料公司中看到了什麼？

一方面，該行業併購交易活躍，吸引了部分早期投資者。如果能看準一個未來有潛力被收購的初創公司，對其進行投資，那麼在該公司被巨頭收購後，就能以一筆小投資和一個大公司搭上關係。

CB Insight 指出，2015 年以來大量的食品創業公司被收購。

另一方面，在電商和社交媒體的助力之下，初創食品公司自身的發展也越來越好。電商的網路銷售，社交媒體的口碑營銷，以及圖片和影音能增加飲食的傳播度、加大吸引力，都幫助食品初創公司擴大營銷範圍。

而且，食品自身也有技術加成，例如人造肉。去年 8 月，人造肉初創企業 Memphis Meats 就獲得了 1700 萬美元投資，四大糧商之一的嘉吉公司和比爾蓋茨都有參與投資。

除了上述人造肉以外，其他與植物蛋白相關的不少初創公司也得到了風投的支持。泰森食品迄今唯一的風投，便是給了 Beyond Meat，一家植物蛋白初創公司。

物流也是與食品相關的資金的一個去向。百威英博的 ZX Ventures 投資了 Starship Technologies，該公司自動駕駛的小型無人機，已經與多個公司合作，負責食品遞送。

『新聞來源／華爾街見聞』