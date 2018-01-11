又一家外商保險撤台！蘇黎世人壽已0保單 解算清散台灣分公司

瑞士商蘇黎世保險集團去 (2017) 年 1 月把在台灣的產險子公司賣給和泰汽車集團後，今 (11) 日再傳出全面撤出台灣市場，對此，金管會表示，蘇黎世人壽早在 3 年多前就宣布要離開台灣，截至去年 12 月 22 日，蘇黎世人壽已無任何保單件數，董事會因此決議解散台灣分公司，並指派陳穎勳為辦理該分公司解散清算人，將向金管會保險局申請撤照。

蘇黎世國際人壽其實自 2014 年 3 月 7 日起，就開始停止在台灣發售新的壽險保單，把重心放在產險，但是蘇黎世產險去年 1 月已賣給和泰汽車，並已更名為和泰產險，如今蘇黎世人壽也在網站正式公告，公司董事會決議撤銷認許，自民國 107 年 1 月 8 日起停止營業並解散台灣分公司，並指派陳穎勳為辦理該分公司解散清算人。

金管會保險局表示，蘇黎世人壽早在 3 年多前就宣布要離開台灣，當時因為還有 811 件保單，保險局要求須有人員留下維繫後續保單服務，這 811 張保單在保戶陸續脫退後，到去年 12 月 22 日已無任何保單件數，因此決議解散台灣分公司。

金管會保險局表示，蘇黎世人壽在台分公司尚有 8 名員工，公司表示會以「優於勞基法的條件」終止雇傭契約，若要解散在台分公司，需向金管會保險局申請撤照，不過目前尚未收到蘇黎世人壽的申請。

自金融海嘯後，外商保險公司頻頻退出台灣，如南山人壽由潤成控股接手、紐約人壽併入元大金控旗下、富邦人壽迎娶 ING 安泰人壽、中信金併購大都會人壽等。面對外商保險接連撤出台灣市場的趨勢，保險局強調，市場本來就是有進有出，另一家早在 2001 年 12 月已宣布撤離的安盛國衛人壽，目前還有人員留守，尚未撤照。