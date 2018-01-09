彭博調查：台幣Q1將挑戰29.0 壽險、電子匯損壓力現？

據《彭博社》一份向市場交易員調查的最新數據顯示，中位數預估，台幣本季將有機會挑戰 29.0 新台幣兌 1 美元的整數大關，但估計觸碰到 29.0 一線之後，Q1 季底新台幣便會回落至 29.5。

據該份調查結果顯示，有高達七成的交易員認為，隨著美元匯價趨弱的趨勢持續，本季投資人仍可偏多操作台幣，同時交易員們亦看好外資將會持續匯入新興市場，擁抱台股等新興市場。

2017 年新台幣全年累計升值 8%，創下 1989 年台灣匯率自由化以來的最大升幅，也寫下台灣央行總裁彭淮南任內升值幅度的最高紀錄，而截至週二 (9 日) 10 時許，新台幣早盤再度小幅升值 0.03% 暫報 29.506 新台幣兌 1 美元，續寫 4 年新高。

美元兌新台幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

但隨著新台幣的匯價持續上漲，國內金融業的匯損壓力正持續上升，據金管會此前於上月底表示，截至十一月底，台灣整體壽險業淨匯損已達 1623 億新台幣，比起十月底已再度增加 158 億新台幣，估計 2017 全年匯損恐破 1700 億元，創歷史新高紀錄。

而目前台灣電子業的匯損狀況尚不明朗，但是若以產業雷同的韓國為例，週二 (9 日) 南韓三星電子公布去年 Q4 財報，營收與營業利益皆是雙雙低於預期，三星電子在財報聲明中即表示，強勢的韓圜確實是業績未能達到預期的原因之一。

韓圜兌美元匯價於去年 Q4 大升 7% 的影響，週二 (9 日) 三星電子公布 2017 第 4 季營業利益僅達 142 億美元，低於市場分析師預估的 151 億美元；同時三星電子公布 Q4 營收為 620 億美元，也是低於市場預估的 635 億美元。

而在本次三星電子的財報聲明中，其他造成三星業績未達預期的原因還有記憶體需求持平、年終獎金發放等因素。