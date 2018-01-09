無畏新台幣升值 這三大汽車零組件廠12月與全年營收雙創新高

汽車零組件大廠陸續公布營收，儘管 12 月仍面臨新台幣升值壓力，但積極布局中國車市的智伸科 (4551-TW)、英利 - KY(2239-TW) 和麗清 (3346-TW) 均寫下單月營收新高表現，全年營收也同創新高紀錄，表現相當亮眼。

麗清是中國最大 LED 車燈廠商， 12 月合併營收 5.06 億元，月增 8.13%、年增 6.7%，全年營收 40.95 億元，年增 14.41%。

麗清表示，業績回溫主要是受惠 LED 車燈滲透率提升，加上中國車市傳統銷售旺季刺激新車銷量，帶動主要客戶包括上海小糸、長城汽車、大茂偉瑞柯等備貨力道增強，預料汽車銷售旺季將可延續至農曆新年前。

隨著品牌車廠加速將新車款導入 LED 車燈，麗清主要客戶上海小糸去年營收比重已從 2016 年的 25% 拉升至 32%。展望後市，麗清強調，已接獲數款 LED 車頭燈模組產品相關研發設計訂單，並陸續於今、明年量產出貨。

英利 12 月合併營收 21.26 億元，月增 19.09%、年增 26.72%，全年營收 187.81 億元，年增 20.53%，主要是因去年第 3 季起加入 Volvo 客戶量產後效益顯現。

英利今年有 Volvo、青島一汽和上汽通用武陵將量產出貨，訂單無虞，加上近年豪華車熱銷並加快國產化時程，以及與一汽大眾、北京奔馳持續合作，法人樂觀看待其後市成長動能。

可觀察到也有部分汽車零組件業者業績衰退，廣華 - KY(1338-TW)12 月合併營收 7.46 億元，月減 3.42%、年減 3.53%，所幸全年營收已較前一年度回升至 79.67 億元，年增 4.72%，終結連續 2 年衰退態勢。

廣華說明，去年中國車市各國別車廠銷售結構改變，韓系、法系品牌車廠銷售大幅衰退，原本的新車銷售市場占有率被中國自主品牌、三大日系和德系品牌車廠瓜分，因此帶動公司客戶三大日系、自主品牌車廠的單量。

展望後市，廣華由於掌握多年在汽車內飾件關鍵的研發設計和量產技術能力，正持續自主開發轉印材料以期降低生產成本。

另一方面，隨著品牌車廠朝向節能減碳、電動車和智慧車等發展趨勢，將加速新車應用內飾件豪華化、輕量化和環保表面加飾工法的技術進程。