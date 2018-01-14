從富士康離開創「萬魔聲學」，他如何 3 年賣出 4000 萬副耳機？

「傳媒名嘴說我是生死蛻變，」萬魔聲學科技（以下簡稱萬魔聲學）創辦人謝冠宏臉上沒有表情，沒有見過絕境，就逼不出他拚命要活下去的動力。這就是他從富士康離開後的 50 歲創業心聲。

細數萬魔聲學（1MORE）耳機自 2015 年創立品牌後的幾項成績：3 年內共賣出 4000 萬條耳機、累積網路好評達 288 萬則、好評率達 97% 以上，奪下全球 89 個國際大獎，銷往 24 個市場，打下中國第一耳機品牌的王座。

這個稱自己「在此之前沒想過、覺得自己沒那麼適合創業」的創業家，之所以能擁有今日成績，謝冠宏歸因兩件事，第一是萬魔聲學只有一條 KPI：「生產出消費者願意推薦給別人的產品。」

徹底掌握消費者痛點和喜好，4 個月開發出銷量第一的電競耳機

「1 KPI」的信念徹底落實「產品為王」的基礎。為符合信念，謝冠宏指出，截至目前為止，萬魔聲學出貨的每項產品，都必須經過包括拉力、藍芽通話等等超過 80 項的測試，徹底掌握消費者的痛點與喜好，每次出擊都要奪得消費者好評。

例如在製作電競耳機前，萬魔聲學團隊上網搜尋電競玩家的致命痛點，發現市場上的耳機都有「收音太好」的問題，意即收音系統太敏感，把周圍的環境音也收進去了，因此玩家在用耳機對話時，反而容易被噪音干擾，聽不清楚隊友的聲音。

因此，萬魔聲學團隊在製作麥克風時便刻意增強抗噪技術，將外界環境音降到 1/10 以下，使用者在遊戲時可以與隊友流暢溝通。

「快」是他們的另一項優勢。在競爭激烈、變化快速的市場裡，謝冠宏信奉「天下武功，惟快不破」的真理。一般研發產品需要 1 年的時間，謝冠宏的團隊只花了 4 個月就開發出「1MORE 首款電競耳機」，在雙 11 締造 500 元人民幣以上耳機品牌銷量第一的成績。而他還不滿意，「我們應該要再快一點。」

聯創模式：從上游到下游，共同訂定售價、材料、規格、技術、成本

而過去那種從研發、生產、行銷到銷售，一環扣著一環的「鏈條模式」，不足以應付市場脈動，「工廠生產 180 天後才拿得到貨款、品牌到那時候才發現賣得不好要修正，已經來不及了。」

萬魔聲學決意換條路走，改採從生產到銷售，所有人一起跳下來，從售價、材料、規格、技術與成本，都由供應商、研發與品牌端共同訂定的「聯創模式」，這正是萬魔聲學母公司「加一聯創」的命名來源。

「這就像是大家一起搶銀行，」謝冠宏巧妙比喻眾人像是強盜一般，進入市場後，任何人收到「風聲」，如消費者的抱怨、銷售狀況等等，得及時回饋給所有人，眾人分頭處理、即刻改善，才能在市場中「搶到現金」。

「賺錢後，一定要馬上分錢，所以創業至今，我沒有開過支票給任何一家供應商，」謝冠宏笑著說，當合作對象不用擔心現金流跟支票兌現日期，金流風險降至最低時，自然能夠穩固關係。

在聯創模式裡面，最大的驅動力，便是消費者評價，時至今日，謝冠宏仍每日蒐集網路留言，他將那些不留情面的負評，視為品牌前進的最大武器，「狼能幫助羊群活下來，那些在網路上評論你只有一分價值的人，是你最珍貴的朋友。」

謝冠宏強調，要彌補那些「一分」評價，得用盡力氣把產品做到兩百分才能平衡。像是過去曾有消費者不小心把耳機丟進洗衣機洗壞了，他就把耳機做到「洗脫烘不壞」；耳機的外型被挑剔塑膠感太重，他就重開數百次模做成全金屬紋路。

「『好』不足以產生好評，只有『好到不相信』的東西，才有驅動力，」謝冠宏表示，他的信念不只是要做個好品牌，而是要翻轉整個產業，「我的首戰就是決戰，我的決戰就是要佔領，」佔領聲學領域的每分每毫市場，讓所有消費者一試就離不開萬魔聲學的產品，是謝冠宏從專業經理人華麗轉身，生死蛻變後的終極目標。

2017 年百大 MVP 經理人：萬魔聲學科技創辦人謝冠宏

經理人舉辦「台灣年度 MVP 經理人」遴選，一次選出 100 位績效卓越的專業經理人及工作者，為他們的優異表現致上敬意。

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2017 年 12 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2017 年 12 月

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