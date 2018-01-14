三度危機淘金 電玩咖變台南豪宅王 冷門建案完銷，上曜董座贏在「不跟風」

文●林洧楨 攝影●楊文財

最新實價登錄中有一個讓人跌破眼鏡的成交資訊：台南超高大樓型豪宅逆勢飆出一坪 35 萬 7 千元的新天價！上回台南市豪宅創天價，約是 2010 年後，是以破億元的透天豪宅為主角，大樓住宅仍是當地的冷門商品。

危機一：同業削價戰

把網咖當餐廳賣，躍居龍頭

一位沒沒無聞的地產新秀成了台南新豪宅王，他在四年前房市景氣反轉推案，卻讓已是票房毒藥的豪宅出清結案，究竟是何方神聖，有如此能耐？

他是 44 歲的上曜建設董事長張祐銘。他十八年創業過程三度危機淘金關鍵是「不跟風，大膽走自己的路。」

第一次危機是約 2000 年，身為重度電玩玩家的張祐銘，投入網咖市場，但連開三家店，都遇上周邊新開多達 30 間店的紅海競爭，「原本一小時收費 40 元，殺到有人願意一小時只收 5 元，」結果三個月被迫關門退場，賠了約百萬元。

張祐銘的老戰友、大都會副董事長陳明德指出，隨後他很快認清價格競爭勢不可當，直接訂出「免費上網」的目標。

然後又從 KTV 經營學到賣餐飲賺錢模式，訂出「把網咖當餐廳賣」策略，集資擴大投資規模，租整棟式的旗艦店重返市場，一舉拉高競爭門檻。在網咖關店潮中，逆勢成為年賺 1 億元、全台有 40 家店的最大網咖連鎖店龍頭。

「面對問題，我一定都先定義要做的是什麼，然後繞著定義想方法，想的過程很辛苦，但要不斷累積小勝，才能拉開與對手差距。」張祐銘說。

變身網咖天王後，他把觸角伸進房地產，想為自己事業找出另一隻腳。

危機二：接手爛尾樓

竟用網拍，半年將 150 戶賣光

約在 2007 年，出手獵下一批總戶數約 150 戶的台南爛尾樓，原本市價至少每坪 8 萬元，法拍市場一坪卻只要 4 萬元，張祐銘認為穩賺不賠，結果不如預期，陷入負債危機。

「得標一週內要繳足兩億元的得標金，結果因為我做網咖生意，銀行不願意貸款給我，剩下八成資金只能找民間借貸，利息一個月就要繳 5 百萬元，」張祐銘描述著當時的危機，「更慘的是，雖然兩週賣出 55 戶，又因為爛尾樓，銀行也不貸款給我的客人，二個月後退訂到只剩 5 組客人。」

雖然一戶總價不到兩百萬元，但沒有銀行貸款，讓他認清靠首購族無望，想活下來，「只能找更高端的客人。」

因此他加碼投資裝潢，然後網咖經驗讓他想到透過網路拍賣，有機會開拓到更多客戶，結果有往返台南需求的工程師、公務員等，被馬上能入住又低價的網拍吸引，不僅能以每坪近 10 萬元行情成交，還只花半年時間賣光 150 戶。

之後他擴大房地產事業，集資在 2009 年入主上曜化工廠，轉型成建商。沒想到，沒多久就遇上景氣反轉新危機。

「現在豪宅沒人跟我競爭，時機正好！」「連高雄都有超高樓豪宅，但台南卻是零，土地起漲，台南正從透天變大樓市場，只要能與眾不同，就有機會。」張祐銘分析說。

身為無名新秀，他認清跟風毫無機會，「台灣就是一窩蜂，過量就滯銷，要做不一樣的東西才有機會在紅海中找到藍海，不是不害怕，而是花了很多時間研究過才做。」

危機三：豪宅買氣冷

主打客製化，逆勢賣到二期

他這回在台南中西區的傳統豪宅區中，讓他找到「高端客製化小單」會是突圍的新機會。

張祐銘的一位地產友人也透露，上曜看準「客製化小單」出發的產品，除了外觀引進歷史故事的元素，像第二期豪宅案，以路易十四為設計概念，頂樓有皇冠設計。同時每戶格局規畫都因客戶要求不同，這在結構安全與設計規畫上都有很大的挑戰，因此「光是送進台南市建管課的圖面，就改了一千多次以上。」陳明德說。

原本不看好的台南市代銷公會理事長陳瑞鈴，現在也肯定張祐銘說：「確實與眾不同，有那個價值！」

張祐銘與眾不同之處，在於同業仍堅信低價、成屋與別蓋太高等三大傳統勝利方程式時，他掌握地價數據，看出超高大樓的機會點，用吸睛的建築外觀吸引注意，再挑戰預售市場，從公設到室內空間都量身訂做的客製化服務抓住客戶，讓他的豪宅就算價格高，還能繼續逆勢賣二期豪宅案。

本土券商研究員推估在豪宅首案交屋效應下，上曜 2017、18 年可年賺逾兩億元。

張祐銘 2018 年還要挑戰沒陸客撐盤的飯店產品，賣獨棟飯店大樓給民宿創業家，同樣是客製化小單思維，但市場挑戰仍很大，能否繼續闖關成功，還有待時間證明。

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來源：《商業周刊》 1574 期

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