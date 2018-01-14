高收益債主要報酬將來自債息

撰文：賀先蕙

2017 年 11 月，高收益債市場在半個月內下跌 7%，展望新年度，高收益債還能續抱嗎？國內投信發行規模最大的柏瑞全球策略高收益債券基金海外顧問約翰 ‧ 葉凡諾維克（John Yovanovic）在接受《Smart 智富》月刊獨家專訪時預測，2018 年高收益債的報酬主要將來自債息。若以目前彭博巴克萊全球高收益債券指數殖利率 5.3% 估計，2018 年高收益債市場報酬有機會達 5% 以上。

美國高收益債市場在 2017 年底出現大波動，美銀美林高收益債指數的殖利率從 10 月底最低點的 5.43%，在 11 月 15 日衝上 6.02%，半個月指數價格下跌約 7%。目前擔任柏瑞美國高收益債券投資團隊主管的葉凡諾維克解釋，這是一場「小型修正」（mini correction），只有美高收受影響，主要是因新債發行量大，大幅增加市場供給造成。

展望 2018 年，葉凡諾維克強調，雖然經濟基本面持續看好，但因比較基期已高、各類資產價格都已高漲，建議投資人降低 2018 年的報酬預期，「2017 年各資產價格都上漲不少。目前已經沒有哪個市場是非常便宜的。所以雖然基本面仍有支持，但我們持續告訴投資人，不論哪個資產類別，2018 年報酬預期應該低於 2017 年。」葉凡諾維克強調。同時，市場波動也會增加，以高收益債看，2018 年報酬將主要來自債息，資本利得空間不大。

柏瑞全球策略高收益債券基金是目前國內投信發行規模最大的一檔高收益債基金，截至 2017 年 11 月 30 日為止，規模達新台幣 335 億元；2017 年年初至 12 月 18 日止，報酬率達 8.25%（美元級別、原幣計），遠勝晨星組別平均的 5.02%。這檔基金目前持有債券的平均票面殖利率為 5.66%。

「對我們來說，新年度的課題是在基本面和價格面做交叉驗證！」葉凡諾維克強調。檢視高收益債市場，由於價格已高，新年度的選債重點是「避免犯錯」。首先，在產業方面，葉凡諾維克仍看好美國的金融、能源和原物料類股。另外，他會建議避免歐洲高收益債，主要是價格已高、加上經濟和政治上的不確定性也高。最後，他也建議減碼信用等級最差的 CCC 等級債。以柏瑞全球策略高收益債券基金的持債來看，目前持有 CCC 級以下的部位已降為 7.71%，相較 2016 年 10 月 31 日的 11.46% 已大為降低，同時將資金轉向信用評等較高的新興市場公司債。

葉凡諾維克相對看好目前新興市場公司債的風險報酬（柏瑞全球策略高收益債券基金有 30% 部位可投資於新興市場債），因為新興市場將可在全球經濟同步成長下持續受惠。而且除債息外，新興市場公司債還有小部分資本利得空間。

柏瑞全球策略高收益債券基金的持券類別，也呼應葉凡諾維克的看法。2016 年 10 月底，這檔基金持有 73.16% 的已開發市場高收益債券，只有 20.93% 在新興市場債（以新興市場公司債為主、少量主權債）；到了 2017 年 10 月底，新興市場債比重已拉高到 31.51%，已開發市場高收益債比重則大減至 61%。

看好新興市場債的專家不只葉凡諾維克一位，貝萊德智庫（Blackrock Investment Institute）在其 2017 年第 4 季的投資展望報告中也強調：「在低通膨和低貨幣波動的環境下，我們喜歡精選新興市場債，看好其收益和潛在的價格上揚空間。」圖 2 是新興市場自 2003 年以來的貨幣波動狀況，以及與已開發市場的利差走勢，目前新興市場貨幣波動狀況處於金融海嘯後的低檔區，與已開發市場的利差則在相對高檔，投資風險相對較小。

在新興市場公司債中，葉凡諾維克最看好新興市場通訊產業。在手機日漸普及下，無線通訊在新興市場的機會看好。這檔基金的持債中，就有 2 檔專門經營非洲手機無線訊號發射塔的南非 MTN 集團公司債，其票息分別達 4.85% 和 5.3%。

來源：《Smart 智富》 2018 年 1 月

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