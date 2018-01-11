【華冠投顧】 林驛銘:電子，金融無力，台股一度跌破10800!

台北股市今日金融股無力撐盤，電子股亦無起色，指數一度跌破 10800 關卡，終場下跌 21 點，以 10810 作收，成交量 1214 億元，價跌量縮格局，連跌二日。

近日筆者不斷提醒投資人，台股這波熱錢行情來到高檔一定要居高思危，決非好買點，所以，呼籲大家千萬不要再追價! 或拉回找買點，反而是有反彈要趕快逢高賣股，尤其大戶已出貨個股更要賣，好好把握明天機會，降低持股比重，若是積極投資人則建議可以逢高佈局空單。理由 1. 盤面結構出現輪動下跌重挫情形 2. 新台幣由升轉貶，熱情行情尾聲 3. 台股創高，量未過高 4. 電子股未過高，台積電未過高 5. 投資股當道，輪動快速。

大盤跌 83 點，今日再跌 21 點，盤面結構輪流重跌態勢沒改變，今已經是第三天! 又有很多股票無預警又急又快重挫，包括宣德 (5457)，精確(3162)，岳豐(6220)，位速(3508)，聯一光(3441)，牧德(3563)，晶心科(6533)，第一銅(2009)，三商電(2427)，華晶科(3059)，光洋科(1785)，辛耘(3583)，鄉林(5531) 等，請注意一點，這三天重挫個股大部分不相同，這股輪流重跌態勢持續，請大家小心!

大盤指數回檔二天，但越來越多個股重挫，投資人持股套牢賠錢越來越多，建議: 當股價出現轉弱，大戶出貨，該賣就賣，都不算晚! 切記千萬不要加碼攤平! 積極的人筆者建議逢高放空!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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