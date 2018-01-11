台股盤後－觀望股王法說 台積電領跌破季線 勉強守住10800

台股今 (11) 日走勢相對疲弱，雖然有台積電、鴻海營收創新高，以及被動元件電阻漲價的利多因素，但仍不敵市場觀望大立光法說的壓力，加上台積電跳空跌破季線，一度跌破 10800 點，尾盤靠台積電收斂跌幅，鴻海及鋼鐵股也吸引買盤湧入，終場下跌 21.03 點，以 10810.06 點作收，成交值 1211.77 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是陷入震盪，終場小漲 0.06 點，以 150 點作收，成交值 354.26 億元。

台股今日類股跌多於漲，其中跌幅最重是水泥類股，跌幅達 2.5%，玻陶跌幅也逾 1%，電器電纜、造紙、化學、化學生醫、汽車、半導體、生醫、紡纖、建材營造、油電燃氣、橡膠、電機機械、光電、金融、電子通路、塑膠、電子零組件等也均收黑。

至於上漲類股則有其他電子、觀光、電腦設備、鋼鐵、食品、貿易百貨、其他類、資訊服務、航運等。

電子三雄今日走勢歧異，台積電相對偏弱，直接摜破季線；大立光則是先強後弱，早盤一度收復 3800 元整數關卡，但是尾盤出現急殺，反以小黑作收；至於鴻海則因有 12 月營收撐腰，但是面對技術線型反壓，漲幅也受壓抑，僅以小紅作收。

反倒是鴻家軍則相對抗跌，包括樺漢、天鈺、中揚光、榮創、鴻準、GIS-KY、建漢等均收紅。

電子次族群以被動元件最強，其中國巨因為宣布調漲電阻報價，股價一度站回 400 元大關，帶動相關個股包括光頡、九豪、越峰、大毅等均上漲逾 2%。

比特幣概念股表現也不錯，映泰、技嘉及撼訊均亮燈漲停，微星漲幅也超過 5%。至於矽晶圓族群則是在尾盤急拉。

鋼鐵族群則持續成為資金避風港，其中將重心轉向風電的世紀鋼漲停，續創歷史新高，也帶動佳大、中鋼構、海光等亮燈漲停。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股今天觀望味濃，儘管有利多因素，但是反映在盤勢與個股的效益有限，在盤勢陷入拉回之際，還是要觀察今日大立光法說狀況，若展望不如預期，指數有可能回測 10600 點。分析師林孟漢表示，今天尾盤權值股爆量，爆量股短線不建議追捧，至於拉尾盤個股儒鴻海等，仍可留意後續走勢。