台幣驚驚漲，台股迎接熱錢的同時，對產業的獲利衝擊也立馬顯現，今年投資思考恐怕不得不隨時將匯損納入考量。

【文／林麗雪】

外資匯入、台幣升、台股漲，這是台股市場大家再熟悉不過的戲碼，二○一八年一開年，這戲碼重新上演，台幣一口氣突破大型態頸線，二月份央行總裁彭淮南將退休，台幣緊箍咒將解除，都增添台幣再升值的想像空間，惟不同於去年此時，台股處於萬點之上，企業獲利能否禁得起台幣的再升值，已為開年之後的台股交易，投下變數！

今年以來不過短短七個交易日，台幣勁升一％，若從去年十二月二十七日起算，台幣這波累計升值幅度已達一．六％，台股喜迎外資積極匯入，並推升台股拉出連九紅的亮麗行情。

資金蜂擁進非美經濟體

貨幣向來是一國經濟強弱的展現，但短線劇烈波動，對資本市場都不是好事，以往的經驗都是如此，但去年以來，除了上半年企業獲利受影響，並在第三季出現外資停止匯入之外，長線穩定的熱錢流入，反而在去年下半年締造亮麗的萬點行情。

今年，情況會不會一樣呢？台幣的升值，是剛開始，還是只是機構法人年初補部位的結果？可以從幾個層面來分析。

從技術面來看，台幣這次從三○元升值至二九．五元，線型上已突破大型態頸線，這代表的是一個升值趨勢的確立，中、長期台幣持續升值的態勢應不變。

市場也擔心，已穩定台幣匯率走勢逾二○年的央行總裁彭淮南將在二月退休，長期動態穩定的台幣走勢恐因此出現較大幅度的波動，但國泰投信投研處副總王誠宏分析指出，不同於韓國的匯率往往劇烈反應，國內央行一貫的策略是追求極小化波動，相信這個策略在新任央行總裁上任後，仍會蕭規曹隨，不會因此出現脫序走勢。

王誠宏進一步分析台幣走強的因素指出，美元從去年以來走弱，不是因為美國經濟不好，而是其他非美經濟體經濟明顯走強，全球經濟自二○一六年底，首度出現已開發市場及新興市場經濟同步走強，並延續至整個二○一七年，今年非美經濟體經濟持續好轉趨勢不變，這勢必驅動了全球資金繼續往美國之外的其他市場投資，造成美元進一步走弱，儘管美國今年有升息及川普降稅吸引資金回流美國，但仍將擋不住資金出走至非美經濟體投資的熱潮。

外資將加重東北亞投資

再者，去年國內企業獲利紛創新高，也帶動台灣外匯存底走高，據統計，至去年十二月底止，台灣外匯存底金額達四五一五億美元，較一六年大增一七三億美元，是近五年最大成長幅度。王誠宏說，台灣企業很會幫台灣賺外匯，外匯存底一直走升下，台幣也是有潛在升值壓力的。

來源：《先探投資週刊》 1969 期

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