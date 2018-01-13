只花一百天！北富銀紅包App 台灣首創，用聊天室就能收發尾牙獎金

文●王姿琳 攝影●楊文財

北富銀總經理程耀輝（前排左）主導跨部門腦力激盪，靠「敏捷開發」加速銀行業創新步伐，推線上產品。(攝影者．楊文財)

想像一下，如果尾牙的獎金能透過手機發放，每個人都拿到不一樣的金額，是不是省時又兼具樂趣呢？趕在農曆年前，台北富邦銀行宣布，和台灣大哥大旗下 M+ messenger（以下簡稱 M+）共同推出「富邦旺紅包」，透過即時通訊軟體，就能輕鬆在聊天室中收發紅包。

這個台灣首度出現的新鮮事，其實早在 2014 年，中國科技巨頭騰訊旗下的微信（WeChat）就推出微信紅包，在中國蔚為風潮。而過去兩年，華南、台新與國泰世華銀行也搶搭線上「紅包」商機，推出只要下載網銀 App 就能收發紅包的服務，但能做到結合即時通訊軟體，讓使用者在同個 App 中完成轉帳與確認款項的，北富銀卻是台灣第一家。

北富銀總經理程耀輝解釋，金融商品就像是樂高，台哥大的 M + 和北富銀行動網銀中的「輕鬆收付款」功能，就是兩個分開的小積木，現在重新排列組合，就產生出戰艦或飛機，而旺紅包就是這樣的產物。

有別於其他國銀的 App，旺紅包除可支援一對一、一對多轉帳外，最多可容納同一群組內的五百人同時進行交易，轉帳金額可分為均一或是隨機發送。看似複雜的服務，實際上從發想、設計到正式上線，「只花了一百天，」程耀輝說，背後關鍵在於突破兩道難關。

拚快，有基本功能就先上線

第一道，就是改變銀行和員工的舊思維。

這一次，北富銀捨棄銀行本位思考，改從客戶彼此互動的角度出發。程耀輝說，他只關心客戶會不會喜悅？產品進用門檻低不低？期望打造「生活即金融、金融即生活」的場景。

有鑑於此，在產品設計的流程也有了重大改變。北富銀執行副總經理黃以孟解釋，過去習慣採用瀑布式（waterfall）的邏輯開發產品，先有一再有二，為了做到完美，拖個一年半載都是常態，像扮演銀行核心的存放匯系統，就花了近三年才上線。

但時代變化太快，現在談一年後的產品，很可能上線後就落伍了。因此改採「敏捷開發」（agile development），找來 8 個部門共十幾位成員，一起腦力激盪，想到哪做到哪，也就是「先求有再求好」。只要有基本功能就上線，再根據用戶的意見進行微調或新增功能，即所謂的「迭代」。

此外，在目標設定上，以北富銀約有 580 萬個客戶，此次紅包專案，程耀輝初期卻只要求兩個月內有 5 萬人使用，員工當下都想：「怎麼這麼簡單，老闆瞧不起我們嗎？」原來他的邏輯是，「目標」必須唾手可得，碰到了才能往下一步 move on（往下走），以利員工適應快速迭代的新做法。

拚穩，萬人同時使用不當機

第二道，則是要解決瞬間流量的問題。

2017 年雙 11 購物節時，北富銀曾推出美元定存 11％限量專案，於當晚 11 點 11 分準時開搶。該行統計，曾在該時間點登入網銀交易者，歷史最高值不過 42 人，但當晚竟吸引 1 萬 2 千人瘋搶，導致系統完全不能負荷。

雙 11 過後，跨年、情人節到除夕接踵而來，同時有 1 萬 2 千人發送紅包的機率超過九成，也讓他們開始思考如何維持系統的穩定度。

「訊息送錯就算了，錢轉錯就完了，」共同開發的台灣大哥大創新服務副總經理詹兆源說，儘管他們不經手金流，但系統交易複雜，他們也必須動員數百人，隨時監測變動狀態，一旦有異常時就要通知銀行。

程耀輝透露，包括消費金融部、人資部門，甚至平常習慣廝殺的交易室同仁，已陸續提交新的提案，未來還有很大的發展空間，迭代更多功能上去。素有點子王之稱的他說，不一定要打破圍牆才能叫創新，金融科技就像生物發展的進程，透過突變產生的機率不高，而是逐步演化的過程，重點在於產品能否自帶生命力。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，以台灣幾乎人手一機，行動支付毫無疑問是未來趨勢，國銀也都積極朝此發展。未來要比的，就是各家銀行能否提供良好的使用經驗，吸引消費者留在自家 App 上。

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來源：《商業周刊》 1574 期

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