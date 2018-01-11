虹揚-KY去年12月營收年增27.44%，車用二極體打入美韓車廠

【財訊快報／李純君報導】二極體業者虹揚 - KY(6573)去年 12 月份營收 2.01 億元，月增 10.2%，年增 27.44%，累計去年營收為 20.86 億元，年增率達 7.25%。展望今年，除維持太陽能二極體營銷績效外，車用二極體也看好需求升溫，尤其已打入美韓知名車廠，營收成長可期。虹揚車用產品的市場開發已漸有斬獲，其車用整流元件已陸續打入知名車廠，目前用於美國的克萊斯勒 (Chrysler)、韓國的大宇(Daewoo)、現代(Hyundai) 等車廠。在 LED 尾燈方面，則已用於印度的本田 (HONDA)、福特(Ford)、雷諾(Renault) 與塔塔 (TATA) 汽車等知名品牌車廠。虹揚今年將以開發電動車及充電樁相關應用零件市場為首要目標。



為抗空污與節能，電動車已為各國的發展趨勢，加上智能 3C / 家電產品等需求，使整流二極體、橋式整流器等相關產品市場需求倍數增長，連帶其材料也供不應求價格高漲。相關二極體廠商多隨之全面調漲。虹揚表示僅針對部分關鍵項目與客戶調整價格，儘量維持市場競爭力與為客戶爭取利潤。價格調漲只為反應前端金屬材料與礦材的價格調升，今年於營收部分應會有成長，惟其毛利部分則以維持穩定發展為要。



虹揚去年 12 月份營收表現出色，較 11 月營收更增長 10.2%，達 2.01 億元，較前年同期 1.58 億元，增長達 27.44%。去年 1-12 月累計營收淨額共計為 20.85 億元，較前年累計營收 19.45 億元成長 7.25%。去年產品銷售仍以太陽能二極體為主，營收占比約占 50% 左右。



虹揚收購台灣玻封電子部分，已於今年 1 月 2 日公告完成其 70% 股權收購並交割完畢，目前經營規畫將以維持台灣玻封電子的獨立運作為主。台灣玻封電子主要生產 3、4 吋晶圓，可滿足虹揚晶圓製程研發之需求點，雙方整合後將使虹揚完整晶圓製程的布局，並擁有晶圓製程的競爭優勢。儘管今年市場矽晶圓吃緊缺貨，虹揚估計其上半年於晶圓的用量不會匱乏。



近期大陸注重環保議題，對防止工業污染的政策越加重視執行。國內投資人對於大陸設廠的台資企業是否受限污令牽動相當關注。虹揚針對此說明，自於揚州設廠以來，在環保方面一直都遵循與配合當地政府的環保法規，在生產基地的各項環保相關設備與措施都建置完善。因此經營至今，均未有任何環保問題，未來旗下的各廠也都會基於企業社會責任，持續關注環保趨勢，全力打造生產與環保兼顧的雙贏環境。



展望今年，虹揚表示今年將全力拓展車載用電子裝置與電動車充電裝置等市場，專注於橋式整流器與整流二極體的客戶開發，以迎合市場趨勢布局未來。目前掌握的主力市場 - 太陽能領域產品，則預估今年應可維持銷售額持續加溫。



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