中租-KY去年Q4、年度營收齊創上市來新高，今年拓點維持成長動能

【財訊快報／陳品親報導】受惠年底中小企業資金需求及設備投資增加，中租 - KY(5871) 去年 12 月自結合併營收為 40.4 億元，創近五年單月營收新高，年增 14%；去年全年合併營收為 414.5 億元，年增 9%，攀上市以來新高，若依地區營收成長，台灣、中國大陸及東協全年營收分別較前年同期成長 8%、9% 及 17%。中租 - KY 表示，去年公司合併營收隨業務動能增溫逐季成長，第四季合併營收達 116.4 億元，年增 16%，季增 10%，造就單季、全年度合併營收皆創歷年同期新高。



展望 2018 年，公司將維持總放款及營收成長動能，台灣地區營收方面將力拚高成長，維持台灣租賃龍頭地位。中國大陸地區資產品質已經有明顯的提升，將逐步提高營收及獲利貢獻占比，並藉由新設據點及提高人員生產力提供成長動能；今年將於既有 37 個據點，再新設 3~5 個據點，以新據點延伸區域競爭力，並以增至 50 個據點為目標。



至於東南亞市場，目前已布局泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓，展望新年度仍將持續衝刺東南亞的拓點計畫，觸角延伸至東協其他國家，持續對營運發展挹注新動能，增加東協地區營收占比。



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