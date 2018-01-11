鴻海營收創高難擋技術反壓 買盤湧入鴻家軍小兵

鴻海 (2317-TW) 昨 (10) 日公布去年 12 月營收，暴衝到 6751.41 億元，也創下單月、單季及全年營收同創歷史新高，不過今天股價卻受技術線型反壓影響，無法有效突破 5 日線，反倒是鴻家軍小兵獲買盤青睞，包括樺漢 (6414-TW)、天鈺(4961-TW) 及榮創 (3437-TW) 等漲幅均超過 1%。

鴻海 12 月營收在消費性電子 (consumer) 出貨大幅成長帶動下，暴衝到 6751.41 億元，月增率 18.5%，年增率更達 50%，連 2 月創單月新高；第 4 季合併營收達 1 兆 7301.97 億元，季增率 60.3%、年增率 23.3%；全年營收達 4 兆 7074.65 億元，年增率 8%，均創下歷史新高。

法人表示，iPhone X 一直到去年 11 月才正式上市，根據歷史經驗，新機上市後的 2-3 個月都還是拉貨高峰期，因此鴻海營收持續創高並不讓人意外，也稍微化解了市場對於 iPhone X 銷售狀況不佳的疑慮。

法人指出，鴻海近期股價持續處於相對低點，由於目前 5 日線仍呈現下彎，加上 10 日線及月線也出現糾結，股價除非能一口氣直接衝過技術反壓區，否則只能先靠著緩漲走勢，將 5 日線由下彎趨勢轉為向上，才有機會逐步克服壓力區。