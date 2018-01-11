近期市場變化的啟示：全球央行可能加速緊縮？

摘要：匯率市場急漲急跌現象更頻繁的出現，反映出市場對全球「央媽」意圖的揣測——貨幣政策緊縮就要開始了嗎？

日元兌美元兩天內飆漲 1.5%，匯率的急速變化反映出市場對全球「央媽」意圖的揣測——貨幣政策緊縮就要開始了嗎？

此前雖然日本央行一再表態稱將繼續進行寬鬆政策，但 1 月 5 日日本央行披露的資產負債表情況顯示，截至 2017 年底，其資產規模減少了 4438 億日元（約合 39 億美元），至 521.416 兆日元。儘管縮減規模並不大，但這卻是自 2012 年實行 QQE 以來首次出現月度環比下降。

類似的猜測也開始在歐洲和北美市場出現。

全球經濟增長勢頭的改善開始對市場產生越來越大的影響，而主要央行也不可能對此視而不見，繼續寬鬆政策的空間愈發狹窄。挪威通膨水平超出預期、瑞典央行 12 月會議紀要顯示出鷹派措辭、加拿大就業數據和商業信心好於預期…… 這些收緊的信號導致這些國家的貨幣一度急漲。

挪威 1 月 10 日公布數據顯示，該國 12 月 CPI 年增率增長 1.6%，核心 CPI 年增率增長 1.4%，均明顯好於預期。數據公布後美元 / 挪威克朗盤中跳水 60 餘點。

德國商業銀行評論稱，挪威通膨數據點燃了市場對挪威央行「貨幣政策轉向鷹派」的預期。

高盛認為，瑞典央行會議紀要口吻偏鷹派，進一步支撐其對瑞典央行 2018 年中升息的預測。

美銀美林外匯策略分析師 Kamal Sharma 表示，投資者認為全球經濟協同增長將逼迫央行們「出手」，歐洲央行鷹派風格加強的可能性也讓市場開始越來越多的預計歐元會再出現一波牛市。

上周五加拿大公布的就業數據也遠超預期。數據公布後市場對加拿大央行 1 月 17 日升息可能性的預期飆升至 84%，加幣也因此暴漲百餘點。隨後加拿大央行在本周一公布了 2017 年第第四季商業前景調查，顯示第第四季加拿大商業信心上升，並逼近紀錄高位。

但需要注意的是，市場總是傾向於相信他們想要相信的事情，換句話說，對於一些偏離投資者預期的「雜音」，總是容易被忽視。

在日本央行近期的「意外」縮減資產規模事件中，市場很可能過度解讀了央行的政策方向。根據日本央行公布的資產負債表，12 月當月，其持有的公債數額下降了 2.9 兆日元（250 億美元）至 440.67 兆日元。其他資產類別，包括 REITs、股票類 ETF、貸款和其他項等，均有所增長。有分析認為，日本央行很可能是用到期不續買的方式縮減了所持公債規模，而不是直接賣出。

（來源：日本央行）

此外，聯準會的升息和縮表進程仍在繼續，市場越來越多的預計今年其升息次數可能會超出預期。

去年 12 月的 FOMC 會議紀要顯示，大部分官員支持循序漸進升息，而川普稅改可能成為通膨的推手，進而推動聯準會提高升息速度。財經媒體 CNBC 撰文指出，越來越多的華爾街經濟學家作出鷹派預言，即明年美國可能升息四次甚至更多。Moody』s Analytics 首席經濟學家 Mark Zandi 指出，稅改落地後提振經濟，外加失業率將跌破 4%，可能驅動聯準會更快地實行貨幣政策正常化。

『新聞來源／華爾街見聞』