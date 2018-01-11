經濟基本面良好 日本央行貨幣緊縮政策可能提早來臨

Decision Economics Inc. 的總裁 Allen Sinai 認為，日本今年經濟與通膨將超過成長預期，日本央行可能在 3 至 6 個月內，進行貨幣緊縮政策。

Sinai 表示，他預期日本 2018 年的經濟將成長 2%，2019 年成長幅度可能達 2.5%，他週三 (10 日) 在東京接受訪問時說：「全球商業周期循環良好，讓所有人措手不及。」日本央行週二 (9 日) 宣布減少購買部分長期公債後，觸發市場的緊縮預期。

僅管經濟學家警告市場不要過度解讀日本央行減少購買長期債行為，但日本正處於 90 年代中期以來，最長的經濟擴張期，在此情況下，市場認為日本央行可能最快於今年，將加入全球其他央行的腳步，進行貨幣政策正常化。

僅管目前通膨率仍遠低於日本央行的 2% 目標，但此指標在去年開始穩定上升，在 11 月達到 0.9%。日本央行預計 2019 年 4 月時，通膨將會達到 2% 的目標，但 Sinai 認文，通膨率達到目標的時間，可能早於此預期時間。

目前日本經濟基本面強勁，Decision Economics 預計，在未來 3 至 6 個月，日本央行將縮減寬鬆程度，並在有上限的情況下，允許利率上升。

《彭博社》在上個月進行調查，共有 41 位市場人士認為日本央行將進行貨幣緊縮政策，其中 19 位認為今年會發生，包含 5 位認為 4 月時即會發生，Sinai 的預期貨幣緊縮時間，屬於較快來臨的一方。