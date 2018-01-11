市調：iPhone 8、8 Plus、X包辦全美銷量最佳手機前三名 中日英偏好X

鉅亨網編譯許家華 2018年1月11號15點22分

市調機構 Kantar Worldpanel 公布，去年 11 月美國銷售最好的三款手機分別是蘋果的 iPhone 8、8 plus 和 x。相反地，三星旗艦手機 Galaxy S8 的銷售排名僅在第 6 名。

蘋果手機在其他國家也傳來好消息：

iPhone X 在中國、日本和英國的銷售表現宛如排行榜上的「恆星」，高高掛在第一名的位置；中國是 Android 用戶轉投向 iPhone 比例最高的市場。

去年 11 月 iPhone X 是中國大都市銷售最好的手機機型，市占率達 6.0%，但與歐美市場情形不同，歐美市場初期 iPhone X 的銷售量大多來自現有蘋果手機用戶，但中國大都市卻有大量華為、小米和三星手機用戶改用 iPhone 新款手機。

在英國市場，蘋果輕易就從三星手中奪得第一的寶座，整體 iOS 市占率高達 49.4%，其中 iPhone X 銷售量尤其亮眼。

去年 11 月 iPhone X 是大不列顛市場銷售量最棒的機型，市占達 14.4%。

在日本市場，11 月份 iPhone 兩款新手機也是銷售量最佳的前兩名，iPhone X 以 18.2% 占有率排名第一，亞軍則是占有率 17.2% 的 iPhone 8。

然而，在美國市場，iPhone X 的銷售量卻不如價格較便宜的 iPhone 8 和 iPhone 8 plus，雖然蘋果這三款新手機是銷售量最好的前三名手機，但 11 月止的三個月來，整體美國 iOS 市占率下降 3.8%。在歐洲，iOS 市占率也同樣下滑 0.6%。