分析師：美國若退出NAFTA 將中止股市多頭走勢

媒體報導美國總統川普可能會宣布撤出北美自由貿易協定 (NAFTA)，分析師擔憂這將會中止股市多頭走勢。

《路透社》援引加拿大 2 名政府官員的說法，加拿大越來越相信川普總統將宣布美國將退出 NAFTA。本月稍後三方將在蒙特婁舉行的最新一輪談判進行重新溝通。

《MarketWatch》報導指出，美國的退出被認為對股市具潛在的破壞性，股市多年來一直處於牛市，並相當長的時間沒有經歷過回調。

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「如果美國撤出 NAFTA，我確認這對市場構成了一定的風險。」

Sonders 把川普想要退出和美國實際上退出兩者作出區分，強調這種政策的根本轉變需要國會的批准，基本上非常困難，因為這樣做可能會有許多爭議。「可能會先宣布美國要退出，然後可能會真的發生；但無論哪種方式，都會對股市造成衝擊。」

川普一直堅持美國第一的貿易政策。他 11 月說美國「不會再被占便宜」，美國也不會參與「綁住雙手」的多邊貿易協議。

保護主義是投資者必須面臨的風險，部分人士認為這是 2018 年股市的主要風險之一。

貝萊德的地緣政治風險指數目前處於 2015 年 3 月以來的最高水平，該公司全球首席投資策略師 Richard Turnill 表示，他「最擔心美國高舉貿易保護主義大旗的可能性」，它可能「重傷全球經濟增長和收益前景，並對經濟前景提出質疑。」他補充說，「NAFTA 的解體將成為全球貿易的一個不祥跡象。」

如果美國退出 NAFTA，墨西哥和加拿大被視為受影響最大，因為他們從與世界最大經濟體的自由貿易中受益。然而，放棄協議被視為給市場增添了另一個政治不確定因素。在美國與全球第二大經濟體中國進行艱難的貿易談判之際，又在北美貿易上橫生枝節，這可能會影響跨國公司在全球開展業務的意願。

瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）資產配置主管 Erin Browne 寫道：「（美國退出 NAFTA）的法律和政治影響是複雜的，但毫無疑問，商業和投資的不確定性會上升。」她補充說，貿易保護主義政策「也許是與中國有關的最大全球風險」。