景氣好不缺錢 去年土銀勞保紓困貸款 申貸人數年減逾萬人

今 (2018) 年勞工保險被保險人紓困貸款將於明 (12) 日開始受理申請，由土地銀行獨家代辦，根據土地銀行統計，過去平均申貸人數約 9 萬餘人，但去年景氣好轉，僅 7 萬餘人申貸，年減約 2 萬人。

根據勞工保險被保險人紓困貸款方案，只要勞保年資滿 15 年以上，未欠保費或之前貸款已還清，都可申貸，每人最高貸款 10 萬元，利率 1.39%，而利率非固定，勞工局每半年公告 1 次，貸款期限 3 年，前半年只需繳交利息不還本金，半年後起按月平均攤還本息，預計可供 20 萬勞工申貸。

土地銀行個人金融部政策業務科科長陳芳伶表示，土地銀行代辦勞保紓困貸款今年為第 15 年，統計近 3 年申貸人數，2015 年、2016 年申貸人數 9 萬多名，去年減逾萬人至 7 萬多名。

陳芳伶指出，去年景氣好轉，加上勞保紓困貸款行之有年，且貸款期限為 3 年，若有貸款未繳清，就無法進行申貸，可能也是去年減少申貸人數原因。

陳芳伶舉例，若借款 10 萬元，按目前利率前半年每月需繳利息 116 元，自第 7 個月開始每月繳本息 3393 元。值得留意的是，若已請領老年給付、終身無工作能力失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

此勞保被保險人紓困貸款由土地銀行獨家代辦，目前全台有 157 家分行提供申貸，馬祖由於無土銀分行，則委託農會代辦。土銀表示，若勞工無法親身分行申貸，也可透過網路申請。