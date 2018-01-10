【華冠投顧】多頭往北腳步如期放緩 電子傳產輪動態勢不變

◆盤勢分析

週一已提到「多頭沒變心，腳步會放緩」，原因在於大盤急漲後賣壓累積到高檔水準且月線正乖離過大、領先上漲的 OTC 率先出現氣喘如牛，這些現象會讓台股轉為「震盪或拉回」，這二天大盤及 OTC 指數也的確都出現拉回，既然預料中的事如期報到，就不必過度驚慌，反而應趁著指數拉回對個股壓力測試時，睜大眼睛搜尋未來強勢股，同時好好檢視手中持股做「棄弱抱強」。

台股短線震盪無礙紅包行情的延續，傳產、金融、電子依舊會輪動輪漲，這星期電子股輪流休息，傳產股跳出來當主角，今日以鋼鐵股表現最亮眼，2009 第一銅、2017 官田鋼雙雙攻上漲停創波段新高，2015 豐興、2006 東鋼、2014 中鴻也都不錯的漲幅。化工股 4725 信昌化攻上漲停，電器電纜股 1609 大亞、觀光股 2731 雄獅、紡織股 1444 力麗也都有亮眼表現。

近三天電子股整體表現比傳產股弱勢，何時能恢復氣力活蹦亂跳呢? 可觀察 OTC 指數，只要短線能守穩 1/3 向上缺口 149.18～149.36 或是上揚月線，就會有中小型電子股領先冒出頭，選股上以「低基期轉強股」為佳。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

