

◆盤勢分析

1. 中國大陸可能停止買進美國債券，且美國可能退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，投資人深感困擾，美國股市週三下跌，四大指數分別下跌 0.07% 到 1.24%，其中費城半導體近兩日跌幅較大，但周三回測十日均線已出現十字線止穩機會，由於美股短線漲幅已大，回檔仍屬正常，無礙多方發展。

2. 週三台股早盤再創 27 年來新高，最高來到 10934.75 點，但受到電子股走弱影響，終場指數下跌 83.80 點，跌破五日均線，來到 10831.09 點，成交量為 1375.61 億元。

3. 觀察台股技術面，在法人大買小賣推升下，帶動近期台股屢創波段高點，不過短線上與月線乖離達 3% 左右，已出現過熱現象，週三賣壓湧現，順勢回檔，雖跌破五日均線，但目前短、中、長期均線持續揚升，加上國際盤仍偏多，目前以漲多回檔看待，後續關注法人持股狀態以及技術面多方缺口 10710 點是否在回檔過程中回補，即可，當前先視為漲多修正，後市並不看淡。

4. 三大法人合計賣超 27.68 億元，外資與陸資 - 32.21 億元、投信 + 3.35 億元、自營商 + 1.18 億元。

5. 在電子股指數走勢相對偏弱，季線未能站上，且跌破十日均線，且高檔五日均線出現下彎，強勢權值股台積電亦湧現賣壓，而 12 月台積電營收 898.97 億元，為近三個月新低，惟略優於法說預期，美國 ADR 下跌 2.09%，但應受台股周三白天交易下滑影響，也可解讀為領先反映，觀察台積電營收公布後法人動態，而本月 18 日法說會則為觀察重點。弱勢包括 3008 大立光、2317 鴻海、2308 台達電等，11 日 (週三) 大立光將召開法說，可視為電子股重要指標，若大立光能回穩，對電子股短線急殺後，或有轉強契機。族群方面，目前以具有價格敏感性的像是玻纖布、矽晶圓等股價位階較強，像是 12 月營收持續成長的 5475 德宏、5340 建榮、5481 華韡等，矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶 12 月營收皆創歷史新高，股價短線回檔，技術面仍偏多，3532 台勝科股價續強；電競市場持續成長，亦帶動 2353 宏碁相對強勢、2376 技嘉走強，二極體受惠漲價題材，2481 強茂、5305 敦南等吸引法人增持，IC 設計 2454 聯發科推出 AI 平台、6202 盛群受惠 MCU 漲價、4947 昂寶 - KY 打入聯想供應鏈、5274 信驊受惠新伺服器平台帶動業績。股價走強。

6. 非金電，近期為盤面的主軸，NYMEX 原油再創 3 年新高，塑化股交投維持熱絡，1301 台塑、1326 台化盤中再創波段新高，1303 南亞受惠玻纖布漲價，股價維持強勢。SM 價差維持穩定，帶動 1312 國喬、1310 台苯強勢整理，EG 報價走高，1710 東聯回檔偏多看待；鋼鐵在中國去產能以及冬季限產效應持續發酵下，報價全線上漲下，2014 中鴻、2002 中鋼、2027 大成鋼、2015 豐興、2006 東鋼、2009 第一銅等買盤仍然積極；紡織股，加工絲進入旺季，尼龍粒價格上調 1455 集盛、1444 力麗、1459 聯發等走強；個別股方面 1589 永冠 - KY 受惠庫藏股效應，股價低檔轉強。觀光指標股 2731 雄獅受惠去年營收創新高，第一季維持成長，股價再創近年新高。

7. 在金融股部份，2881 富邦金去年獲利 537.77 億元，EPS5.15 元，EPS 連續九年第一名，股價走高，2882 國泰金獲利 567.7 億元，再度榮登獲利王，股價盤中突破前高，另外像是 2888 新光金、2809 京城銀等股價走勢亦偏多。

8.2317 鴻海 12 月營收 6751 億，月增 18.5%，年增 50.25，創下歷史新高，也優於市場預期，2017 年全年營收達 4.7 兆，亦創下歷史新高，惟蘋果 iPhone X 銷售狀況不佳，導致外資連續六日賣超鴻海，在營收公布後，觀察是否能止穩轉強。

9. 上市櫃營收全數公布，2017 年營收 32.69 兆元，年增 6.9%，創下歷史新高，其中排名前十名分別為 2317 鴻海、4938 和碩、2382 廣達、2330 台積電、2324 仁寶、3231 緯創、6505 台塑化、2882 國泰金、3702 大聯大、以及 2356 英業達。

