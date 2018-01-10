【華冠投顧】劉彥良 盤後分析

◆ 電子股重挫 該來的就是會來

本周面臨財報不確定性，我還是老話一句~「淡季 + 匯損」，電子股從去年底就陸續轉弱，如果投資朋友還是堅持只買電子股，而且是那些總是以未來有多看好、商機有多大，不斷要你去逢低布局，卻不理會主力、大戶早就在減碼的熱門題材電子股，結果自然是越賠越慘、越套越深。

今天 1815 富喬早盤創高 25.45 元，投信持續加碼，即使今天由紅翻黑我還是看多；1312 中鴻連續第三天改寫波段新高，除了外資一直買，昨天投信也大舉加碼，自然維持偏多看法不變；8489 三貝德最近主力很少交易，反正敵不動我不動，今天大漲 11 元來到 317 元，歷史新高 320 元隨時會改寫。至於 6173 信昌電、6591 動力 - KY 今天拉回量縮影響不大，反正會員也只是比昨天少賺一些，偏多看法不變，續抱就好。

今天為月報最後公告日，所以明後天還是會震盪。就均線來看，這波漲多拉回透過整理來等待月線向上和季線黃金交叉，也就是說在等均線轉為多頭排列，才會往 11000 點之上挑戰。另外明天大立光法說會，也關係著電子股能否止跌回升或是再「下」一城。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估