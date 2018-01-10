台股盤後－蘋概權值急凍 紡纖鋼鐵獨木難撐 摜破10900點5日線下彎

台股今 (10) 日蘋概電子股走勢急殺，儘管股王大立光力守在平盤之上，紡纖及鋼鐵也紛紛吸引買盤湧入，但是台積電下跌逾 2%，鴻海也一度回測前波低點 90.5 元，壓抑指數以平盤開出後隨即翻黑，午盤後跌幅快速擴大，最多大跌近 100 點，終場下跌 83.8 點，以 10831.09 點作收，成交值 1373.07 億元，5 日線也呈現下彎。

以中小型股為主的櫃買市場早盤前半場還一度力守平盤，不過集中市場跌勢擴大，也讓櫃買指數失守，終場下跌 1.22 點，以 149.94 點作收，跌破 150 點整數關卡，成交值 410.01 億元。

台股今天類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是半導體類股，跌幅達 1.9%，電子零組件、其他電子、造紙等跌幅也超過 1%，貿易百貨、通信網路、航運、塑膠、光電、資訊服務、觀光、生醫、油電燃氣、電子通路、電腦設備、汽車、化學生醫、其他類、食品、化學等也均收黑。

至於上漲類股則有玻陶、電器電纜、鋼鐵、紡纖、金融、水泥、橡膠、電機機械、建材營造等。

蘋概指標股今天成為台股殺盤重災區，其中台積電在市場預期 12 月營收續減的預期心理，股價拉出一根長黑 K 棒，預料將回測季線。至於鴻海則是遭到外資調降目標價，雖然仍維持買進評等，但是目標價從 122 元降到 106 元，壓抑股價難有表現，盤中最低來到 90.6 元，直逼前波低點 90.5 元。

股王大立光則是相對抗跌，由於大立光明天將舉行法說會，市場預期公司對於今年展望應仍樂觀，加上股價已跌深，吸引搶短買盤湧入。

至於蘋概股則是跌多於漲，包括同欣電、旺宏、華通、GIS-KY、國巨、穩懋、可成、欣興、順德、良為、致茂、景碩、台郡、達方、鴻準、TPK-KY、玉晶光、順達、台達電、緯創均下跌逾 1%。

金融、鋼鐵及紡纖則是成為資金避風港，其中開發金大漲逾 2%，也帶動中信金、兆豐金、富邦金、新光金、台新金等金控股走揚。

鋼鐵股則是因為中國繼續推動供給側改革，市場供需將持續健康，包括第一銅、世紀鋼、佳大、官田鋼等均亮燈漲停，燁興、千興、豐興、東和鋼鐵、中鴻、大成鋼等均上漲逾 2%。

紡纖股也因為油價續揚，加上天氣寒冷，市場預期將帶動冬衣銷售增溫，東和漲停，力麗、南緯、怡華、聯發、宏益、宏遠、利華漲幅超過 2%。

分析師林孟漢表示，台股日前日線連續 8 根紅 K 棒，現在指數在創高之後面臨了拉回整理的壓力，加上電子權值股缺乏題材刺激，同時資金輪動也過於快速，包括塑化、鋼鐵、紡織等都見到資金湧入，在沒有主流族群帶頭，指數也無法有效撐住，就看鴻海營收及大立光法說，能否提振市場對於電子股的信心。