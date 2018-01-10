歐股盤前─投資人等待新一輪經濟數據出爐 預期開盤漲跌互見

英國將在倫敦時間週三 (10 日) 上午 9 點 30 分，公布製造業與工業生產數據；俄羅斯也將於下午 1 點公布通膨率，券商預估，數據出爐前，投資人將抱持觀望態度，歐股開盤將呈現漲跌互見格局。

券商研判，英國 FTSE-100 與法國 CAC-40 指數可望開高，但德國 DAX-30 恐走跌。

儘管週二美股收高，週三亞股表現卻不如預期；大宗商品方面，國際原油價格，攀上 2014 年以來新高，倫敦時間週三上午 6 點 20 分左右，西德州原油期貨漲 0.8%，報每桶 63.45 美元；布蘭特原油漲 0.5%，報每桶 69.15 美元。

歐洲方面，相關監管機構，決定將「歐盟金融工具市場規則 II」(MiFID II)，部分與股票交易相關的措施，延後至 3 月實施。

至於產業消息，英國連鎖超市 Sainsbury's 將發布 2017 年第 3 季營運成果，英國建商 Taylor Wimpey、時裝業者 Ted Baker，也會公布最新營收；另一方面，法國餐飲暨設施管理服務業者 Sodexo，日前已與華為簽署全球合作協議。

此外，豐田汽車 (Toyota) 因安全氣囊瑕疵問題，將在美國召回 60 萬輛汽車，預計週三汽車類股，會成為投資人關注焦點。