歐元多單刷十年新高 歐洲經濟信心指數創2000年來新高

去年 12 月，歐盟委員會公佈的歐洲經濟信心指數 (ESI) 再度上漲，在歐盟區達到 2000 年 8 月以來的新高。同時間，避險基金與期貨交易員看漲歐元，多頭歐元多單亦漲至 2007 年 5 月以來的高點。

歐洲經濟信心指數從 2016 年秋季開始顯示漲勢，去年 12 月的數據顯示，ESI 在歐元區上漲 1.4 點至 116 點，而在歐盟區則是上漲 1.6 點至 115.9 點，產業和消費者信心指數紛紛上揚。

歐元區的增長動力來自於，市場預期服務業、零售業以及建築業會有成長，產業經理人認為未來的就業環境將會改善。法國整體的 ESI 成長最多達 2.3 點，其次為德國的 1.6 點，另一方面，西班牙則是呈現 0.8 點的下滑。

歐元籌碼方面，據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，統計至 1 月 2 日止，歐元的多頭合約單達 12.8 萬口，創下自 2007 年 5 月以來新高。歐元在過去 12 個月兌美元匯率上漲 13.9%，打破許多策略析師看好美元的看法。

CFTC 歐元多單創下十年新高

歐洲經濟復甦情況比預期中更好，歐洲央行今年預計將放緩購債計劃，因此歐元持續看漲，興業銀行策略師 Kit Juckes 表示，目前市場看好歐元的多頭趨勢，是不可否認的事實。