12月營收報喜，帶動紡織族群股價轉強，力麗、東和等表現強勢

【財訊快報／李娟萍報導】紡織股 12 月及 2017 年全年營收，已有半數業者公告，觀察 12 月營收年增，且全年營收年增的公司有 12 家，以上游化纖廠居多，營收數字報喜，帶動今日盤中以紡織族群轉強，紡織指數上漲逾 1%，個股中以力麗 (1444)、東和(1414)、怡華(1456) 等股表現相對強勢。根據 CMoney 統計，12 月營收年增及 2017 年全年營收年增的紡織股，包括宏洲 (1413)、聯發(1459)、力麗、集盛(1455)、宜進(1457)、南紡(1440)、新昕纖(4406)、得力(1464)、福懋(1434)、台富(1454)、聚陽(1477)、廣越(4438) 等，以上游化纖廠居多，整體營收表現較佳。



法人分析，近期原油價格走揚，帶動紡纖上游原料如 EG、PTA、CPL 報價也維持高檔，有利於化纖產品報價提升，進而帶動化纖廠營收表現。



此外，法人認為，國際知名戶外品牌客戶採用的機能性布料，有七成來自台灣，台灣機能性布料全球市占率達到五成，隨著品牌客戶調庫存告一段落，紡織股上下游營運皆有望回溫。







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