泰博去年12月、Q4、全年營收同創高，今年業績拼增10-20%

【財訊快報／何美如報導】血糖檢測廠泰博 (4736) 去年 12 月業績報喜，受惠傳統旺季帶動品牌、代工需求同成長，及 11 月遞延訂單挹注，月合併營收一舉衝上 3.53 億元，較前一個月大增 33%，亦較前一年同期成長 10%，創下歷史新高，並推波第四季合併營收 8.93 億元，年增約一成，全年營收年增 5.6%，同步改寫歷史紀錄。全球市場佈局的泰博，去年下半年逐漸進入傳統旺季，歐洲、美國、亞洲等區銷售穩健，代工、品牌訂單同步成長，子公司泰達、喬聯維持強勁成長，12 月在遞延訂單貢獻下，營收一舉跳高至 3.53 億元，月成長 33%，季成長 10%，創下歷史新高。



第四季合併營收攀至 8.93 億元，年增約一成，同步刷新紀錄，也推升全年合併營收 33.1 億元，年成長 5.6%，同步改寫歷史紀錄。儀器出貨量可能再創新高達 240 萬台，較去年的 220 萬台增加近一成。法人預估，第四季獲利同步向上，全年 EPS 有挑戰 5.5-6 元實力。



展望 2018 年，由於過去只有折舊，幾乎沒有營收貢獻的貴金屬產線，近期已拿下不少新客戶、新訂單貢獻，近期更接國際性客戶訂單，今年第一季將正式出貨，主要銷往歐洲市場，未來將逐漸增溫，主力產品碳電極也可望帶來更多的試片回單，將驅動營運轉強重回雙位數成長，法人估，營收將成長 10-20%，EPS 挑戰 7 元。



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