年底旺季 聯廣去年12月營收寫去年單月新高

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月合併營收，達 2.44 億元，月增 17.73%，年減 2.28%，創去年單月營收新高；第 4 季合併營收 6.04 億元，季減 0.96%，年減 1.32%；全年累計合併營收 23.57 億元，年減 0.36%。

聯廣表示，年底向來是廣告行銷產業的傳統進補月，除因品牌客戶全力加碼行銷預算，加上年度廣告企劃結案，還新增許多電玩、飲料與消費產品等客戶，拉抬營收表現，使 12 月如繳出亮眼成績。

聯廣具穩定營收獲利基礎，相較其他文創股，聯廣營收來源更廣泛，包括廣告、公關、媒體、數位、會展及特展業務，展望今年，聯廣表示，2018 年為雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，子公司光洋波斯特的會展服務收入將為營運成長動能來源。

除本業外，聯廣今年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創舞台。

聯廣上周初次上市募資競拍意外流標，上市時程將因此延後，承銷商國泰證券表示，本次競拍合格標單 4308 張，可募集額度達 92%，僅以少量的 372 張差距流標，顯示資金排擠效應明顯，將以詢價圈購方式進行承銷，儘快完成上市程序。