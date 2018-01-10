炎洲林口建案入帳，去年12月營收25.6億元，月增逾5成

【財訊快報／巫彩蓮報導】原油價格漲破 60 美元，炎洲 (4306) 薄膜、膠帶外銷業績維持高檔，加上林口極品建案開始交屋入帳，12 月份合併營收 25.6 億元，月增率 55.18%，年增率 63.59%，第四季營收 57.8 億元，季增 26.92%，全年將順利轉盈。炎洲前年意外轉為虧損，每股虧損 0.22 元，透過換股加計現金收購萬洲，成為旗下 100% 子公司，透過客戶、產能之間調配，膠帶事業營運恢復元氣，去年第二季之後營運明顯改善，順利轉盈，第二、三季每股盈餘 0.28 元、0.26 元，累計前三季稅後盈餘 2.24 億元，每股盈餘約 0.51 元。



第四季林口建案交屋入帳下，獲利可望更上一層樓，法人推估單季每股盈餘約 0.6 元，原物料價格穩定上揚，萬洲石化營運持續好轉損益兩平，林口極品建案持續交屋，以及出售 LGL 股權，將挹注第一季獲利。



同集團新洲全球 (3171) 因台灣區包材業務為需求旺季，加上雲端事業陸續完成驗收入帳，12 月營收 1.53 億元，月增率 1.05%，年減率 6.97%，第四季營收 4.37 億元，季增率 1 成。今年台灣區電子、食品包材需求因整體經濟狀況仍佳，大陸包材業務重拾成長趨勢，營運維持穩定成長。



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