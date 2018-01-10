金控爭霸國泰去年賺最多富邦9連霸再登每股獲利王

金控去（2017）年獲利相繼出爐，其中金控雙雄全年均賺破 500 億元，其中國泰金控最會賺，2017 年全年自結稅後盈餘 567.7 億元，而富邦金全年稅後賺 537.77 億元，雖略輸國泰金，但每股稅後盈餘（EPS）達 5.15 元，不僅超越國泰金的 4.48 元，更連 9 年拿下金控每股獲利王。

值得注意的是，受到慶富案拖累，第一金、合庫金在一次提足呆帳後，第一金 12 月單月虧損 13.84 億元，也導致 2017 年稅後獲利降至 154.32 億元，年衰退逾 1 成，但仍連續 6 年全年獲利突破百億元大關，EPS 為 1.27 元。合庫金 12 月單月稅後獲利 3.82 億元，2017 年全年稅後賺 146.94 億元續創新高，每股稅後盈餘 1.17 元。

富邦金公布 12 月自結稅後淨利 31.09 億元，2017 全年自結稅後淨利 537.77 億元，年成長 11.1%，EPS 為 5.15 元。其中富邦人壽 12 月稅後淨利 23.42 億元，年成長 3%，累計全年稅後淨利 323.22 億元，年成長 13%，累計 2017 年初年度保費收入達 1745 億元；總保費收入 5154 億元，年成長 4%。

至於台北富邦銀行 12 月稅後淨利 7900 萬元，主要受放款成長帶動提存增加及淨手續費收入因年底季節性因素成長動能趨緩所致，但累計 2017 年全年稅後淨利 166.79 億元，年成長 16%。

國泰金自結去年 12 月稅後盈餘 20.3 億元，累計全年稅後賺 567.7 億元，EPS 有 4.48 元，雖全年獲利拿下金控第一，並與富邦金雙雙跨越獲利 500 億元的門檻，但因股本較大，國泰金每股稅後盈餘未能超越 5 元。

中信金去年 12 月自結稅後盈餘 9.81 億元，全年合併稅後盈餘 372.22 億元，年成長 33%，EPS 為 1.91 元。中信金指出，12 月各項業務獲利良好，維持穩健動能，但受美國稅制改革影響，中信銀行美國子行迴轉遞延所得稅資產，增加 12 月所得稅費用。

此外，中信金表示，若排除 2014 年日本東京之星銀行廉價購買利益一次性獲利，2017 年創金控獲利新高，而中信銀 2017 年稅後盈餘亦年成長 30%。另合併綜效發酵，台灣人壽總資產成長 20%，突破新台幣 1.5 兆元，保險銷售動能成長帶動業務收入增加，投資收益亦因布建多元投資管道而提升，台灣人壽稅後盈餘較去年同期成長 107%，寫下成立以來獲利首度突破百億大關佳績。

兆豐金去年 12 月單月稅後賺 15.06 億元，累計全年稅後盈餘 266.15 億元，EPS 為 1.96 元，年成長逾 18%。

玉山金 12 月自結稅後盈餘 8.19 億元，累計全年稅後盈餘為 147.43 億元，再創歷史新高，年成長 12.2%，EPS 為 1.49 元，主要是子公司玉山銀行持續優異表現，在跨境布局及數位平台逐漸發揮成效，不僅外幣存、放款穩健成長，線上貸款平台及電子支付等業務也快速發展，帶動營收及整體獲利再創新高。

台新金 12 月自結稅後淨利 3.3 億元，較去年同期增加 5.4 億元，但較 11 月減少 7.5 億元，主要是子公司台新銀行增提授信呆帳準備 6 億元，而累計 2017 年全年稅後淨利達 130.5 億元，年成長 15%，EPS 為 1.15 元。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』