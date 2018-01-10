HDMI裝置出貨攀升，宜特搶攻傳輸線認證商機

【財訊快報／李純君報導】HDMI 協會在美國消費性電子展 (CES) 宣布，2018 年估計 HDMI 相容產品的出貨量達 9.2 億台規模，到了 2020 年當年的出貨量預估會超過 11 億台；值得注意的是，為了確保傳輸品質，所有傳輸線都要由 HDMI 授權的檢測中心 (ATC) 檢測及認證才能出貨，宜特 (3289) 則是 ATC 的成員之一，將可受惠。因應市場對於對高解度影音訊號傳輸的大頻寬需求，HDMI 論壇的技術團隊，去年 11 月底發布 HDMI 2.1 規格，將傳輸頻寬一舉提升至 48Gbps，與上一代 HDMI 2.0/2.0b 的 18Gbps 相比，傳輸頻寬提高了 3 倍。



而為了確保傳輸品質，HDM 協會制定 Premium HDMI 傳輸線認證計畫，所有傳輸線都要由 HDMI 授權的檢測中心 (ATC) 檢測及認證才能出貨，目前已經有 90 家 HDMI 廠商及傳輸線製造商加入。



本土檢測廠宜特，則是在 2015 年 11 月通過 Simplay Labs 稽核，成為該計畫台灣首家合格實驗室，隨著 Premium HDMI 傳輸線認證計畫持續擴大，HDMI 裝置出貨量提升，傳輸線認證需求擴增，宜特將可受惠。







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